VÍDEO: Cozinheiro paraense faz maniçoba em 1 hora na panela de pressão e divide opiniões

Uma versão mais rápida de um dos pratos mais tradicionais do Pará chamou atenção nas redes sociais. O cozinheiro paraense Renato Mendes, conhecido por participar do MasterChef Brasil, publicou um vídeo preparando maniçoba na panela de pressão e mostrando uma receita que fica pronta em cerca de uma hora.

A adaptação, porém, dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns seguidores questionaram a mudança no preparo tradicional, que costuma levar vários dias de cozimento, outros elogiaram a alternativa pela praticidade.

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Segundo Renato, a receita não foi feita com a maniva crua. O chef explicou que utilizou a folha da mandioca-brava já submetida a um pré-cozimento de 96 horas, etapa fundamental para reduzir as substâncias tóxicas presentes no ingrediente.

Na versão apresentada por ele, a panela de pressão foi usada apenas para acelerar a finalização do prato junto com os demais ingredientes. O chef ainda afirmou que, após esse processo, a maniçoba pode ficar ainda mais saborosa se for fervida por cerca de 20 minutos durante três dias.

“Essa não é a receita tradicional da maniçoba, mas é uma excelente opção para matar a saudade sem precisar passar sete dias cozinhando”, explicou Renato.

Confira a receita:

A aparência mais verde da preparação também chamou a atenção de quem acompanhou o vídeo. Parte dos comentários defendeu que a maniçoba tradicional precisa seguir o longo processo de preparo, enquanto outros destacaram que a praticidade é válida quando a maniva já está corretamente cozida.

A maniçoba é um dos pratos mais conhecidos da culinária amazônica e tem como principal ingrediente a maniva, folha da mandioca-brava. Tradicionalmente, o preparo envolve vários dias de cozimento da folha e a adição de carnes salgadas e defumadas, como charque, linguiça e lombo.