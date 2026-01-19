Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Paraense coloca 'maniçoba falante' na trend de IA com alimentos que falam; confira

No vídeo, a maniçoba "fala" em tom de raiva sobre ser julgada pela sua aparência. O formato se destaca pela maneira exagerada e direta com que as mensagens são transmitida

Gabrielle Borges
fonte

O vídeo divertiu internautas paraenses nas redes sociais. (Reprodução/Redes Sociais/@gerasorriso_)

A tendência dos "alimentos falantes" tem conquistado as redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram, desde o final de 2025 e início de 2026. Criadores de conteúdo estão utilizando inteligência artificial para dar rostos, vozes e personalidades a comidas e objetos inanimados, criando cenas cômicas e surreais.

O formato se destaca pela maneira exagerada e direta com que as mensagens são transmitidas, frequentemente com alimentos, como frutas e vegetais, "falando com raiva" e fazendo cobranças sobre hábitos saudáveis, como beber mais água, manter a saúde intestinal ou cuidar da pele.

O criador de conteúdo humorístico Gera Wellington, conhecido como Gera Sorriso nas redes sociais, publicou um vídeo de como seria se a maniçoba, prato típico paraense, "falasse" na trend que anda viralizando na internet nos últimos dias.

No vídeo, a maniçoba "fala" em tom de raiva sobre ser julgada pela sua aparência e brinca sobre ser cozinhada por menos de sete dias. O vídeo divertiu internautas paraenses nas redes sociais.

Trend ajuda na publicidade

O movimento ganhou força com o retorno da popularidade de "Annoying Orange", uma série que já utilizava vozes cômicas para dar vida a frutas, além do uso de filtros e ferramentas de IA, que permitem aos criadores "personificar" os alimentos com sotaques regionais e personalidades engraçadas.

Marcas também começaram a investir nessa tendência, transformando ingredientes em personagens para campanhas publicitárias criativas e impactantes. O segredo do sucesso parece estar na combinação de humor leve e exagerado com o uso criativo da inteligência artificial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

