Vídeo de tatuagem de bebê assusta internautas: 'Parece um demônio'

Para a maioria das pessoas, fazer uma tatuagem é uma prática séria, que as leva a pensar com cautela sobre o significado que o desenho possuirá ao longo de toda vida. Nesse caso, as tatuagens tornam-se ainda mais valorosas quando o propósito é eternizar a foto de uma pessoa amada, o que exige também o cuidado ao contratar um profissional que retrate de forma fidedigna o homenageado.

Mas nem todos conseguem ter essa precaução e situações inusitadas podem ocorrer com frequência, como aconteceu com o artista Thomas Youssef, que tem um estúdio de tatuagem na cidade de Cairo, capital do Egito. No final do mês de abril deste ano, o tatuador publicou um vídeo em seu Instagram, onde mostrou o resultado de um trabalho em que um cliente pediu para ser tatuado o rosto da filha em seu peito.

A homenagem paterna que, já acumulou mais de 25 milhões de visualizações, era para ter sido emocionante, mas acabou divertindo e assustando muitos internautas em razão dos traços do desenho não parecerem de fato com a bebê e estarem mais semelhantes com uma expressão sinistra de pessoa sombria.

Nos comentários da postagem, algumas pessoas comentaram sobre o episódio inusitado que ocorreu no estúdio Thomas Tatoo. “Bebe reborn”, disse uma mulher. “Um filme de terror”, opinou outra. “Esse cara não tem clientes, tem vítimas”, escreveu um internauta. “E eu esperando mostrar a cara do pai pra ver se tinha puxado a ele”, comentou outra. "Parece um demônio", brincou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)