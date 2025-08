VÍDEO: Ritual em casamento que obriga mulher a receber dinheiro do noivo até sorrir viraliza na web

Já pensou em escolher o seu futuro noivo só após sorrir ao se sentir satisfeita com a quantidade de dinheiro que ele colocou em seu colo? Algo que parece diferente para muita gente, na verdade, é um costume diretamente ligado à prática do “preço da noiva”, presente em várias culturas africanas. Mas o que de fato seria isso?Saiba mais detalhes a seguir

O povo Kalabari habita o sul da Nigéria, e tem um ritual de casamento no qual a noiva permanece séria e em silêncio enquanto o noivo, e até convidados, entregam dinheiro a ela, nota por nota, em quantias altas. A tradição determina que ela só deve sorrir quando estiver satisfeita com a quantia recebida. O nome da tradição se chama Ritual Bibife.

Recentemente, um vídeo mostrando esse tipo de dote viralizou e chamou a atenção dos internautas. No vídeo, o noivo aparece jogando notas e mais notas de 100 dólares na noiva, que permanece sentada, completamente séria. Porém, ao passar do tempo, alguns convidados se reúnem ao redor dela e começam a adicionar bolos de dinheiro ao monte. A noiva sorri ao fim e a cerimônia termina.

Conhecendo o "Ritual Bibife"

A cerimônia Bibife funciona como uma espécie de acordo simbólico. O dinheiro entregue representa o compromisso do noivo em prover e cuidar da futura esposa.

Essa prática está inserida na cultura das festas de casamento da Nigéria, onde o ato de distribuir o dinheiro é comum em celebrações. Jogar ou oferecer dinheiro sobre noivos e convidados é entendido como um sinal de prosperidade e boa sorte ao casamento.

Antes do Bibife acontecer, o noivo e sua família precisam pagar o dote tradicional (bride price) exigido pela família da noiva. Esse valor é composto por:

Dinheiro em espécie (em moedas locais ou em dólares, dependendo da família)

(em moedas locais ou em dólares, dependendo da família) Bens simbólicos: sal, pano, peixe seco, bebidas, etc.

sal, pano, peixe seco, bebidas, etc. Dinheiro específico para a mãe, o pai, os tios e até para as amigas da noiva (em pacotes individuais)

Este pagamento simboliza que o noivo “comprou” o direito de alimentar sua esposa, daí o nome Bibife ("comprar a boca") em livre tradução.

No Bibife, o valor exato não é o mais importante. O que vale é a demonstração pública de respeito e a formalização do compromisso entre as famílias. O casamento, nessas comunidades, não envolve apenas o casal, mas sim todo o grupo familiar. Somente após a validação familiar do dote, a noiva permite-se sorrir pela primeira vez. Esse momento simbólico sinaliza a aceitação oficial da união.

