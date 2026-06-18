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Viciado no celular? Confira 5 dicas para deixar o aparelho de lado no dia a dia

O excesso de tecnologia pode afetar as funções emocionais e cognitivas

Victoria Rodrigues
fonte

O vício no celular pode ser prejudicial à mente. (Foto: Magnific)

Você já se deparou passando horas assistindo reels no Instagram, acompanhando as trends no TikTok ou até mesmo lendo diversos comentários no X (antigo Twitter)? Se a resposta para essa pergunta for "Sim", é bem provável que você esteja viciado no celular. No cenário atual, as tecnologias ajudam a fortalecer a criatividade, mas os recursos utilizados em excesso podem acabar danificando o cérebro.

Em entrevista à CNN, a professora Sarah Batista Santos explicou que o uso do celular tem lados positivos e negativos. “A tecnologia trouxe benefícios importantes para a rotina dos jovens, especialmente no acesso à informação e na organização das atividades. Mas o excesso de conteúdos prontos e sugestões automáticas também pode reduzir processos criativos e dificultar o desenvolvimento do pensamento crítico", disse.

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Confira 5 dicas para diminuir o vício no celular:

  • Realize hobbies durante a rotina

Para conseguir ficar mais tempo longe do aparelho celular, é necessário que sejam realizados hobbies no dia a dia que não envolvam o contato com telas. Por exemplo, ler um livro ou jogar um jogo de tabuleiro com os amigos pode fazer com que o celular deixer de ser uma obsessão.

  • Faça atividades fixas sem telas

Além de fazer hobbies, é essencial que seja estabelecida uma rotina com horários definidos e atividades fixas sem o uso de tecnologias. Essa organização ajudará você a fortalecer vínculos familiares, diminuir o cansaço e reduzir o uso automático dos dispositivos no cotidiano.

  • Converse sobre o que é consumido nas mídias sociais

Se tiver um tempo livre durante o dia, procure dar importância àquilo que você assiste ou lê nas mídias sociais, porque essa pode ser uma forma de redirecionar o uso do celular e de outras telas em casa. Com essa prática, é possível compreender o que são exageros e o que é fundamental.

  • Construa regras em conjunto com a família

Talvez uma das dicas que mais funcionem para diminuir o vício em celulares é montar regras junto com outras pessoas, pois assim, você não corre o risco de se sentir sozinho na missão. Por isso, estabeleça metas de horários e de tempo de tela, além de analisar os conteúdos consumidos.

  • Seja um exemplo sobre o uso da tecnologia para os jovens

Mas, antes que você possa criar regras sobre a utilização da tecnologia, é essencial que você seja um bom exemplo para crianças e adolescentes dentro de sua residência. “A participação da família é fundamental para acompanhar o uso da tecnologia no cotidiano", destacou Sarah.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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