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Bateria do celular viciada? Veja algumas dicas que podem aumentar a vida útil do aparelho

Até a forma como o celular é conectado à tomada pode ajudar a preservar o eletrônico. Saiba como!

Victoria Rodrigues
fonte

Faíscas também podem acelerar o desgaste do aparelho celular. (Foto: Magnific)

Conviver com a bateria de um celular viciado está entre as situações mais desesperadoras para quem precisa utilizar o aparelho com frequência no dia a dia. O fato de o eletrônico descarregar rápido demais é algo vivido por muitas pessoas que vivem procurando formas de poupar a energia do celular, mas você sabia que especialistas em tecnologia dizem que até a forma como é colocado o carregador no eletrônico faz a diferença?

Pois sim, a recomendação técnica para casos como esse é conectar primeiro o carregador à tomada e somente depois ligar o cabo ao celular, porque o carregador funciona como uma barreira inicial contra oscilações e pequenos picos de tensão da rede elétrica. Na prática, essa ordem para colocar o carregador possibilita que o fluxo de energia se estabilize dentro do adaptador antes que ele consiga chegar ao aparelho.

Caso o processo seja realizado ao contrário, se for conectado primeiro o cabo ao telefone e depois ligado o carregador à tomada, os circuitos internos vão fazer com que a bateria sinta o impacto da energização inicial. Com base nisso, a forma de retirar o carregador deve ser inversa: primeiro é recomendado retirar o cabo do celular e depois desligar o carregador da tomada, para evitar mais desgastes dentro do aparelho.

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Quais outros problemas podem acelerar o desgaste?

Alguns especialistas explicam que outros fatores também podem influenciar no desgaste da bateria, são eles:

  • A produção de faíscas a olho nu: que ocorre quando é realizada a conexão errada do celular na tomada;
  • O escurecimento dos conectores: com o tempo, eles passam a apresentar manchas escuras e falhas de contato;
  • A combinação entre poeira acumulada e desgaste mecânico dos contatos internos: isso pode reduzir a eficiência da conexão.

Confira algumas dicas para preservar a bateria do celular:

Para evitar que a bateria de seu aparelho celular vicie, procure sempre:

  • Manter a carga preferencialmente entre 20% e 80%;
  • Evitar deixar o aparelho conectado à tomada com frequência;
  • Utilizar carregadores e cabos originais ou certificados pelo fabricante;
  • Retirar o carregador da tomada quando não estiver em uso;
  • Evitar exposição do aparelho a temperaturas elevadas durante a recarga.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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