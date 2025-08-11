Verde ou marrom? Saiba o motivo das cores das garrafas de cerveja

No Brasil, há cerca de 2 mil cervejarias registradas, segundo os dados do Sindicato Nacional das indústrias da Cerveja (SINDICERV). Além disso, no ano passado, cerca de 15,34 bilhões de litros de cerveja foram produzidos. Mas onde armazenar tudo isso? É bem provável que os consumidores já tenham notado que uma das bebidas mais consumidas do país estão em garrafas verdes ou marrons. A explicação para isto tem a ver com a qualidade da bebida.

O que muitos acreditam é que a escolha pelo vidro marrom ou verde é apenas uma jogada de marketing e que esteja respeitando a identidade visual de um produto largamente consumido ao redor do mundo. Acontece que, os motivos da cor da garrafa de cerveja, está relacionada com a proteção contra a luz solar.

Por que a garrafa de cerveja é verde ou marrom?

A luz solar emite raios ultravioleta (UV). Quando eles entram em contato com a cerveja, a qualidade da bebida altera o sabor, o amora e o frescor. Por si só, o vidro tem capacidade de manter a bebida fresca por mais tempo. Só que é preciso de uma "proteção extra". É neste ponto que entra a coloração da garrafa, em que ajuda a evitar reações químicas indesejadas.

Quando os raios UV entram em contato com o lúpulo pode gerar um composto que deixa a bebida amarga e desagradável. Algumas pessoas costumam chamar como "gosto de gambá".

No caso das garrafas de vidro marrom, elas conseguem bloquear cerca de 95% da radiação ultravioleta. Elas são utilizadas desde a Segunda Revolução Industrial e, as principais cervejarias, adotaram a cor como padrão.

Já as garrafas de vidro verde passaram a ser adotadas como uma alternativa por conta da falta de matéria-prima ocasionada pela Segunda Guerra Mundial. Assim, o vidro verde passou a ser utilizado, só que a sua proteção contra os raios UV é de 50%. Esta cor está mais relacionada as marcas europeias.

Enquanto as garrafas transparentes oferecem uma proteção ainda menor. Por isso que não são muitas marcas que a utilizam. Por outro lado, hoje em dia, a tecnologia serve como aliada para ajudar nestes problemas.

As garrafas de vidro verde ou marrom estão relacionadas, também, a sustentabilidade. Algumas são retornáveis, o que contribui para diminuir o impacto ambiental.

Beba com moderação

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o consumo máximo de bebidas alcoólicas deve ser de três copos de chope ou uma dose de destilado. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia explica que o consumo de até 30 gramas de álcool por dia pode não apresentar risco considerável para uma pessoa sem comorbidades.

O consumo acima destes parâmetros oficiais pode afetar o fígado, o sistema cardiovascular e outros órgãos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)