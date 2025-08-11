Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Verde ou marrom? Saiba o motivo das cores das garrafas de cerveja

A escolha pela cor tem uma explicação científica que agrega qualidade ao produto; contexto histórico também é relevante

Rafael Lédo
fonte

As bebidas alcoólicas devem ser consumidas com moderação e apenas por pessoas maiores de 18 anos (Foto / Freepik)

No Brasil, há cerca de 2 mil cervejarias registradas, segundo os dados do Sindicato Nacional das indústrias da Cerveja (SINDICERV). Além disso, no ano passado, cerca de 15,34 bilhões de litros de cerveja foram produzidos. Mas onde armazenar tudo isso? É bem provável que os consumidores já tenham notado que uma das bebidas mais consumidas do país estão em garrafas verdes ou marrons. A explicação para isto tem a ver com a qualidade da bebida.

O que muitos acreditam é que a escolha pelo vidro marrom ou verde é apenas uma jogada de marketing e que esteja respeitando a identidade visual de um produto largamente consumido ao redor do mundo. Acontece que, os motivos da cor da garrafa de cerveja, está relacionada com a proteção contra a luz solar.

VEJA MAIS

image #TBT: Você sabia que o Biotônico Fontoura já teve mais álcool que cerveja? Relembre a polêmica
Tradicional fortificante infantil do Brasil chegou teve alerta de riscos para crianças e virou caso de saúde pública; entenda

image Dia Internacional da Cerveja: veja harmonizações para celebrar a bebida preferida dos brasileiros
Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo; especialistas indicam como aproveitar os estilos mais famosos com pratos típicos

Por que a garrafa de cerveja é verde ou marrom?

A luz solar emite raios ultravioleta (UV). Quando eles entram em contato com a cerveja, a qualidade da bebida altera o sabor, o amora e o frescor. Por si só, o vidro tem capacidade de manter a bebida fresca por mais tempo. Só que é preciso de uma "proteção extra". É neste ponto que entra a coloração da garrafa, em que ajuda a evitar reações químicas indesejadas.

Quando os raios UV entram em contato com o lúpulo pode gerar um composto que deixa a bebida amarga e desagradável. Algumas pessoas costumam chamar como "gosto de gambá".

No caso das garrafas de vidro marrom, elas conseguem bloquear cerca de 95% da radiação ultravioleta. Elas são utilizadas desde a Segunda Revolução Industrial e, as principais cervejarias, adotaram a cor como padrão.

Já as garrafas de vidro verde passaram a ser adotadas como uma alternativa por conta da falta de matéria-prima ocasionada pela Segunda Guerra Mundial. Assim, o vidro verde passou a ser utilizado, só que a sua proteção contra os raios UV é de 50%. Esta cor está mais relacionada as marcas europeias.

Enquanto as garrafas transparentes oferecem uma proteção ainda menor. Por isso que não são muitas marcas que a utilizam. Por outro lado, hoje em dia, a tecnologia serve como aliada para ajudar nestes problemas.

As garrafas de vidro verde ou marrom estão relacionadas, também, a sustentabilidade. Algumas são retornáveis, o que contribui para diminuir o impacto ambiental.

Beba com moderação

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o consumo máximo de bebidas alcoólicas deve ser de três copos de chope ou uma dose de destilado. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia explica que o consumo de até 30 gramas de álcool por dia pode não apresentar risco considerável para uma pessoa sem comorbidades.

O consumo acima destes parâmetros oficiais pode afetar o fígado, o sistema cardiovascular e outros órgãos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

garrafas de vidro

cerveja

cervejaria
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda