Dia Internacional da Cerveja: veja harmonizações para celebrar a bebida preferida dos brasileiros

Comemorado nesta primeira sexta-feira de agosto, o Dia Internacional da Cerveja celebra uma das bebidas mais consumidas no mundo — e especialmente no Brasil. Criada em 2007, a data ganhou projeção global e hoje é valorizada por apreciadores e produtores.

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com 15,3 bilhões de litros fabricados em 2023, atrás apenas de China e Estados Unidos. O país também bateu recorde no número de cervejarias, com 1.847 unidades, crescimento de quase 7% em relação ao ano anterior, segundo o Anuário da Cerveja 2024.

Harmonizações para cada escola cervejeira

Para aproveitar melhor os diferentes estilos, o sommelier Charleston Agrícola, professor da Academia da Cerveja (escola da Ambev), sugere harmonizações com pratos que valorizam as características de cada escola cervejeira.

VEJA MAIS

Escola Alemã: tradição e precisão

Conhecida pela "Lei da Pureza", que limitava os ingredientes a água, malte e lúpulo (posteriormente incluindo a levedura), a escola alemã oferece estilos como Pilsner, Helles, Kölsch e Weissbier.

Pilsner + Bolinho de carne: "O amargor médio-alto e o final seco da Pilsner combinam com o bolinho de carne, realçando o sabor e a crocância", explica Charleston.

Escola Belga: complexidade e criatividade

Caracterizada por fermentações especiais e uso de especiarias, a escola belga tem estilos como Dubbel, Saison e Witbier.

Witbier + Isca de peixe com limão e molho tártaro: "A acidez cítrica limpa o paladar e corta a gordura do prato."

"A acidez cítrica limpa o paladar e corta a gordura do prato." Witbier + Torta de limão: "A cremosidade da cerveja harmoniza com a doçura da sobremesa."

Escola Inglesa: sabores intensos e tradicionais

Com destaque para maltes tostados e baixa carbonatação, os estilos mais conhecidos são English Pale Ale, Stout e Porter.

Porter + Costelinha de porco com barbecue de goiabada: "As notas de caramelo e defumado da Porter equilibram os sabores da carne."

Escola Americana: inovação e intensidade

Referência mundial no movimento craft beer, os Estados Unidos popularizaram estilos como American IPA, Pale Ale e Session IPA.

Session IPA + Frango à passarinho com alho e molho picante: "O amargor intenso corta a gordura e harmoniza com o tempero forte."

Com tantas opções e combinações deliciosas, o Dia Internacional da Cerveja é uma excelente oportunidade para conhecer novos estilos e valorizar a diversidade cervejeira. Saúde!