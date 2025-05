Diga adeus à 'barriga de cerveja': 5 hábitos para desinchar o abdômen

A famosa “barriga de cerveja” é, na realidade, o acúmulo da gordura visceral. Isso acontece, principalmente, devido a hábitos de vida pouco saudáveis, como o consumo excessivo de álcool ou de comidas gordurosas. Essa concentração de gordura na cintura é perigosa, pois, como o próprio nome diz, a gordura visceral se acumula nas “vísceras” — ou seja, entre os órgãos internos localizados na região abdominal, como fígado, intestino e pâncreas.

Um dos motivos para o inchaço da barriga é a retenção de líquidos, como explica o nutricionista Isaac Nunes. “A cerveja é uma bebida gaseificada, contendo dióxido de carbono. Esse gás, ao entrar em nosso estômago, pode ficar preso e causar o inchaço”, afirma ao portal Metrópoles.

Uma forma de avaliar a circunferência abdominal e verificar se há acúmulo de gordura visceral é medir a cintura na altura do umbigo, sem encolher a barriga. Para mulheres, uma circunferência maior que 88 centímetros, e para homens, maior que 102 centímetros, pode indicar aumento da gordura visceral.

Hábitos que ajudam a perder a "barriga de cerveja"

1. Reduza o álcool

É importante repensar a quantidade de álcool se você está vendo sua cintura aumentar.

O consumo elevado e frequente de álcool está associado ao aumento da pressão arterial, à desregulação de lipídios e triglicerídeos no sangue e ao maior risco de infarto do miocárdio e doenças cerebrovasculares.

2. Inclua chia e linhaça

As sementes de chia e linhaça oferecem uma boa quantidade de fibras à alimentação. Elas liberam um gel viscoso quando entram em contato com a água, contribuindo para aumentar a sensação de saciedade e ajudar no trânsito intestinal.

“A chia e a linhaça auxiliam na perda de gordura, pois controlam o apetite, facilitam a digestão e diminuem o inchaço”, explica a nutricionista Camila Pedrosa, ao portal Metrópoles.

3. Coma em um lugar tranquilo

Comer em um ambiente barulhento, com o celular na mão ou assistindo à TV faz com que as pessoas prestem menos atenção à alimentação.

A nutricionista Laura de Souza Silva, explica que é preciso buscar um ambiente calmo e tranquilo para a alimentação: “Com esse cuidado, a digestão melhora e a pessoa deixa de acumular gordura na cintura”.

4. Aumente a quantidade de proteínas

Incluir proteínas nas refeições é fundamental para melhorar a saciedade ao longo do dia. Comer a quantidade certa desse macronutriente contribui para a perda de peso e de massa gorda, preservando o tecido muscular magro.

5. Consuma bebidas detox

Uma forma de eliminar a barriguinha de cerveja é aumentar o consumo de bebidas diuréticas, como chá de hibisco, chá de chuchu, suco de abacate e água de coco.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)