Homem confunde sintomas de câncer com inchaço após pizza e cerveja

O especialista em mídias digitais Rob McPherson, aos 39 anos, levava uma vida saudável, ativa e até chegava a jogar futebol semanalmente. De repente, sua vida mudou quando começou a se sentir inchado após comer pizza e tomar cerveja, mas acabou deixando de lado achando que era intolerância ao glúten e ignorou completamente os sintomas.

Com o passar dos dias, o inchaço foi apenas aumentando e Rob começou a ter diarreias e cólicas estomacais com frequência. Porém, mesmo com as dores e a sensação de que não estava aproveitando os alimentos, Rob pensava que poderia esperar os sintomas passarem naturalmente até que o namorado dele, Sam, o fez ligar para um médico.

Após o final da ligação, enviaram uma ambulância para a sua casa e, ao chegar no hospital, Rob foi diagnosticado com um tumor de sete centímetros no intestino. Depois da descoberta, o britânico teve que usar uma bolsa de ostomia por seis meses e realizar quimioterapia e radioterapia para tratar o câncer.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Rob alertou as pessoas para ficarem atentas aos sinais diferentes do corpo.

“Você conhece seu corpo melhor do que ninguém, então preste atenção a qualquer sinal alarmante e procure um médico o mais rápido possível. Minha história mostra que o câncer pode afetar qualquer pessoa”, finalizou.

VEJA MAIS

Sintomas do câncer de intestino:

O oncologista Juan Felipe Córdoba detalhou, ao jornal O Globo, alguns sinais para ter atenção. "Se normalmente você evacua de três a quatro vezes por dia e, de repente, passa a ter prisão de ventre, isso não é bom", explica. "Além disso, se você é uma pessoa que vai ao banheiro apenas uma vez ao dia e, de um momento para outro, começa a ir várias vezes ou a ter diarreia, também é bom ficar atento", completa o médico.

Ele também citou dores como sintomas: "Não é normal começar a sentir desconforto abdominal persistente ou cólicas que não melhoram; é preciso estar muito atento e procurar um médico". Perda de peso sem motivo aparente também é um alerta. "Isso pode ser um sinal de câncer de cólon", finaliza o especialista.

Confira os sintomas de câncer no intestino:

Presença de sangue nas fezes;

Diarreia crônica;

Afilamento das fezes;

Sensação de esvaziamento incompleto;

Constipação persistente;

Cólicas e inchaço abdominais;

Fadiga, perda de peso e anemia crônica.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)