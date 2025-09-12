Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Veja como criar polaroid ao lado de ídolos usando inteligência artificial

Aprenda a usar o Google Gemini para gerar fotos estilo polaroid realistas com ídolos, amigos ou personagens. Veja o passo a passo e personalize sua criação com IA.

O Liberal
fonte

IA faz Lady Gaga e Dona Onete se abraçarem (Imagem criada por inteligência artificial)

Uma tendência que já acumula milhares de vídeos no TikTok tem chamado atenção de fãs no mundo todo. Com o uso do Google Gemini, ferramenta de inteligência artificial, usuários conseguem gerar imagens no estilo polaroid ao lado de seus ídolos.

A novidade não se restringe apenas a artistas. A tecnologia também permite criar registros com amigos, familiares ou até personagens fictícios, em versões ultrarrealistas que lembram fotografias reais. Confira o passo a passo e faça a sua!

Como criar uma foto polaroid com o Google Gemini

Para participar da trend, é preciso seguir alguns passos simples. No nosso caso, fizemos a diva pop Lady Gaga e a paraense Dona Onete se abraçarem.

  1. Baixe o Google Gemini
    O aplicativo está disponível para celular e computador, pelo site gemini.google.com. Caso ainda não tenha uma conta, será necessário criar uma.

  2. Escolha duas fotos
    Selecione uma sua e outra da pessoa ou personagem desejado. Prefira imagens nítidas e em boa qualidade, com o rosto em destaque.
image Escolhemos duas fotos de corpo inteiro das artistas (Instagram @ladygaga e Walda Marques)

  1. Faça o upload no Gemini
    Abra a ferramenta e carregue as fotos escolhidas.

  2. Use um prompt otimizado
    Insira um comando de texto que oriente a IA. Exemplo:

    "Crie uma imagem no estilo polaroid, como se fosse uma fotografia real. A iluminação deve simular o flash em ambiente fechado, com leve desfoque natural. Mantenha os rostos e expressões originais, colocando as duas pessoas abraçadas. O fundo deve ser simples, como uma cortina branca."

    O prompt pode ser adaptado para mudar poses, cenários, iluminação ou expressões faciais.

  3. Gere a imagem
    O resultado aparece em poucos segundos. Caso não fique satisfatório, é possível pedir uma nova versão ou ajustar o comando.

image (Imagem criada por inteligência artificial)

VEJA MAIS

image Google anuncia chegada de novas tecnologias de IA ao Brasil; saiba quais são
Durante o Google Cloud Summit foram anunciadas ferramentas de inteligência artificial para empresa, governos e universidades, além da expansão de infraestrutura e capacitação

image Curta 'A Noiva do Lobisomem', feito no Pará, indica novos horizontes de uso da IA
Filme chega em meio à polêmica acerca do uso da Inteligência Artificial na concretização de trabalhos audiovisuais, tema em debate no mundo todo diante do risco de desemprego e outras questões

Resultado impressiona nas redes sociais

Apesar de algumas limitações, as fotos criadas pelo Google Gemini chamam atenção pela naturalidade. Usuários destacam que muitas vezes os resultados parecem mais realistas do que montagens feitas em editores de imagem.

Além de simular encontros com artistas, a ferramenta também tem sido usada para recriar momentos divertidos com personagens de filmes, séries, animes e jogos, mostrando a versatilidade da inteligência artificial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Inteligência artificial

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda