Veja como criar polaroid ao lado de ídolos usando inteligência artificial

Uma tendência que já acumula milhares de vídeos no TikTok tem chamado atenção de fãs no mundo todo. Com o uso do Google Gemini, ferramenta de inteligência artificial, usuários conseguem gerar imagens no estilo polaroid ao lado de seus ídolos.

A novidade não se restringe apenas a artistas. A tecnologia também permite criar registros com amigos, familiares ou até personagens fictícios, em versões ultrarrealistas que lembram fotografias reais. Confira o passo a passo e faça a sua!

Como criar uma foto polaroid com o Google Gemini

Para participar da trend, é preciso seguir alguns passos simples. No nosso caso, fizemos a diva pop Lady Gaga e a paraense Dona Onete se abraçarem.

Baixe o Google Gemini

O aplicativo está disponível para celular e computador, pelo site gemini.google.com. Caso ainda não tenha uma conta, será necessário criar uma. Escolha duas fotos

Selecione uma sua e outra da pessoa ou personagem desejado. Prefira imagens nítidas e em boa qualidade, com o rosto em destaque.

Escolhemos duas fotos de corpo inteiro das artistas (Instagram @ladygaga e Walda Marques)

Faça o upload no Gemini

Abra a ferramenta e carregue as fotos escolhidas. Use um prompt otimizado

Insira um comando de texto que oriente a IA. Exemplo: "Crie uma imagem no estilo polaroid, como se fosse uma fotografia real. A iluminação deve simular o flash em ambiente fechado, com leve desfoque natural. Mantenha os rostos e expressões originais, colocando as duas pessoas abraçadas. O fundo deve ser simples, como uma cortina branca." O prompt pode ser adaptado para mudar poses, cenários, iluminação ou expressões faciais. Gere a imagem

O resultado aparece em poucos segundos. Caso não fique satisfatório, é possível pedir uma nova versão ou ajustar o comando.

(Imagem criada por inteligência artificial)

VEJA MAIS

Resultado impressiona nas redes sociais

Apesar de algumas limitações, as fotos criadas pelo Google Gemini chamam atenção pela naturalidade. Usuários destacam que muitas vezes os resultados parecem mais realistas do que montagens feitas em editores de imagem.

Além de simular encontros com artistas, a ferramenta também tem sido usada para recriar momentos divertidos com personagens de filmes, séries, animes e jogos, mostrando a versatilidade da inteligência artificial.