Veja 5 profissões técnicas com potencial para investir no futuro da carreira

O investimento em uma carreira técnica é uma escolha que pode levar um profissional à excelência em um tempo mais curto, mas sem tirar sua eficácia e qualidade. O mercado de trabalho busca especialistas que atuem de forma prática e eficiente na profissão exercida.

De acordo com um levantamento do Senac-PI, cinco profissões vão se tornar mais relevantes e com maior demanda para o mercado nos próximos anos. Confira a lista!

Profissões técnicas para investir

Técnico em desenvolvimento de sistemas

Um técnico em desenvolvimento de sistemas é um profissional que atua na criação, implementação, manutenção e melhoria de sistemas computacionais. Inclusive, com programas e aplicativos. A profissão é essencial para um mundo com tecnologia implementada em diversos setores.

Onde pode atuar: Em empresas de tecnologia e desenvolvimento de software, organizações governamentais. Também em startups, consultorias, empresas públicas ou privadas, além de hospitais ou bancos. O profissional pode trabalhar, ainda, como autônomo.

Técnico em enfermagem

O técnico em enfermagem atua na área da saúde, prestando assistência aos pacientes sob supervisão de um enfermeiro. Ele desempenha diversas funções, desde administrar medicamentos, fazer curativos, monitorar sinais vitais, prestar cuidados de higiene, auxiliar em procedimentos médicos e contribuir para o controle de infecções. A lei n° 7.498/1986 e o Decreto n° 94.406/1987 estabelecem as regras para o exercício profissional da enfermagem, incluindo os técnicos, definindo as atribuições e responsabilidades de cada categoria profissional.

Onde atuar: Hospitais, clínicas, postos de saúde, serviços de emergência, domicílios, asilos, empresas (enfermagem do trabalho) ou clínicas estéticas.

Técnico em segurança do trabalho

Um profissional de segurança do trabalho é responsável pela garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável para os trabalhadores envolvidos. Ele atua prevenindo doenças e acidentes ocupacionais. Isso envolve a avaliação e identificação de riscos, o desenvolvimento de programas de prevenção, a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e a investigação de acidentes, além de promover a orientação aos funcionários das medidas de segurança. A segurança do trabalho é regulamentada por normas e leis, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho.

Onde atuar: Indústrias (metalúrgicas, siderúrgicas e automobilísticas), construção civil, hospitais, comércio, transportes, órgãos públicos, consultorias. Ainda, em áreas como agropecuária e setores de eventos.

Técnico em redes de computadores

É um profissional que planeja, implementa, mantém e gerencia redes de computadores. O técnico em redes de computadores é responsável pela garantia da funcionalidade da rede de infraestrutura de forma eficiente, segura e estável. Ele atua permitindo que outros computadores e outros dispositivos se conectem e comuniquem entre si. O técnico pode executar diagnósticos e corrigir falhas em redes de computadores, preparar, instalar e manter cabeamentos de sistema.

Onde atuar: Em empresas de Tecnologia da Informação (TI), telecomunicações, órgãos públicos, escolas, universidades, setor corporativo, empresas de segurança da informação. O profissional também pode ser autônomo.

Técnico em produção de moda

É o profissional que coordena a criação e montagem de ambientes e looks para a divulgação de moda, desde catálogos, desfiles e até exposições e meios de comunicação. O técnico em produção de moda tem a função principal de planejar, organizar e executar a produção de moda, garantindo a qualidade visual e a coerência estilística do produto final.

Onde atuar: Indústria de confecção e varejo, eventos de moda, publicidade e marketing, consultoria de estilo, marcas de moda, e-commerce, produção audiovisual, figurino para cinema e TV.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)