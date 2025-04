Quais profissões vão acabar nos próximos anos? Relatório indica áreas em declínio até 2030

Já imaginou se a sua profissão desaparecesse daqui a cinco anos? Foi isso o que um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial, em parceria com o Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial (IA) e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC) procurou analisar no mercado de trabalho. Com base na pesquisa “O Futuro do Trabalho”, foi descoberto um novo perfil de trabalhador, em que estão sempre em busca de novas competências para se manter em destaque no ramo da empregabilidade.

Para chegar nesses resultados, o estudo foi desenvolvido entre os meses de maio e setembro de 2024 e contou com 8 perguntas distribuídas em 12 idiomas para capturar uma gama diversa de perspectivas sobre novas tecnologias no ambiente digital. Assim, foi constatado que funções que não estão utilizando serviços atualizados da Era Digital poderão sofrer uma diminuição até o ano de 2030. Confira a lista com as profissões que entrarão em declínio mais rápido em 5 anos!

VEJA MAIS

Funções com declínio mais rápido:

Funcionários de Serviços Postais. Caixas bancários e cargos relacionados. Operadores de entrada de dados. Caixas e atendentes. Assistentes administrativos e secretárias executivas. Trabalhadores de impressão e cargos relacionados. Contadores, auxiliares de contabilidade e de folha de pagamento. Atendentes e condutores de transporte. Assistentes de registro de materiais e controle de estoque. Vendedores porta a porta, vendedores de jornal, ambulantes e cargos relacionados. Designers gráficos. Peritos de seguros, examinadores e investigadores. Oficiais jurídicos. Secretárias jurídicas. Operadores de Telemarketing

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)