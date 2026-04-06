VÍDEO: influenciadora ostenta com ovo de páscoa que custa R$ 20 mil e surpreende seguidores

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu os seus seguidores no Instagram após publicar um vídeo, neste domingo (5), abrindo um ovo de páscoa gigante avaliado em cerca de R$ 20 mil, na casa da Família Justus. Nas mídias sociais, alguns curiosos ficaram surpresos com a luxuosidade do doce, o tamanho, o peso e, principalmente, com o preço que foi pago pelo ovo de Páscoa.

Para conseguir romper a casca do doce, Ana Paula precisou utilizar uma faca pesada e fazer muito esforço até o ovo ser aberto completamente. Assim que partiu o item ao meio, ela percebeu que o ovo de páscoa era todo produzido com recheio de chocolate branco, o que a fez vibrar e comemorar na sala de estar, isso porque chocolate branco é o seu recheio favorito: "Gente, é branco. Eu amo chocolate branco!", disse.

Após abrir o ovo luxuoso, a enteada da influenciadora, Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus e Sacha Chryzman, decidiu saborear também um pedaço da iguaria. O momento tornou-se uma confraternização familiar devido ao simbolismo do doce no Dia da Páscoa.

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Inspiração do ovo luxuoso

O doce pascal é inspirado nos famosos "Ovos Fabergé", que foram considerados obras-primas produzidas por Peter Carl Fabergé e seus assistentes entre os anos 1885 e 1917 para os czares da Rússia. Eles também foram criados para serem presentes de Páscoa e sempre eram elaborados com uma combinação de esmalte, metais e pedras preciosas, mas que escondiam surpresas e miniaturas em seu interior.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores criticaram a influenciadora por ele ser caro e não ter brindes dentro, como outros ovos tradicionais do mercado costumam ser vendidos. "Nem o KinderOvo vem vazio assim", disse uma mulher. "Até ela se frustrou por não ter nada dentro. Certeza!", alegou uma pessoa. "Futilidade Premium, mas a grana é dela e ela faz o que quiser. Ponto final", escreveu outra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)