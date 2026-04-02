Como saber se o ovo de Páscoa é feito com chocolate verdadeiro? Veja dicas

Com a aproximação da Páscoa, a expectativa pelo tradicional ovo de chocolate cresce, mas, junto com ela, surge a busca por opções mais acessíveis. No entanto, é importante estar atento, pois, muitas vezes, as alternativas mais baratas podem enganar o consumidor.

Se o produto não for feito com chocolate de verdade, o “sabor chocolate” pode ser facilmente confundido com uma textura cerosa e um aspecto gorduroso, características comuns dos produtos que contêm gordura vegetal em vez de manteiga de cacau. Confira dicas para evitar frustrações com o chocolate.

O que distingue o chocolate de verdade?

O chocolate verdadeiro, aquele que é feito com a manteiga de cacau, tem uma textura mais suave e derrete na boca de forma mais homogênea. Já os produtos com gordura vegetal, comumente conhecidos como “chocolate fracionado”, tendem a ser mais duros e a deixar um gosto residual oleoso.

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Por que o "sabor chocolate" é comercializado?

O ovo "sabor chocolate" é amplamente comercializado devido ao seu custo mais acessível, tanto para o consumidor quanto para as indústrias. Sem a manteiga de cacau, sua produção é mais simples e rápida, o que reduz significativamente os custos de fabricação. Além disso, ele oferece vantagens tecnológicas, como maior resistência ao calor e a dispensa da temperagem.

Embora o sabor e a textura não sejam comparáveis aos ovos feitos com chocolate de verdade, o "sabor chocolate" se destaca por ser uma opção mais barata e prática, atendendo à demanda por produtos mais econômicos.

Confira dicas para não errar na compra dos ovos

Verifique os ingredientes

Leia o rótulo: o chocolate verdadeiro tem massa de cacau e manteiga de cacau como ingredientes principais. Evite ovos que listem gordura vegetal ou óleos.

Observe a textura

O chocolate de verdade tem uma consistência lisa e derrete suavemente. O chocolate com gordura vegetal tende a ser mais seco e quebradiço.

Cuidado com o "sabor chocolate"

O chocolate verdadeiro tem sabor mais intenso e menos doce. Se o ovo parecer artificial ou excessivamente doce, provavelmente não é de boa qualidade.

Verifique a tabela nutricional

O chocolate de qualidade tem maior teor de cacau. Se o ovo apresentar muita gordura trans ou saturada, desconfie.

Desconfie de preços baixos

Ovos de Páscoa muito baratos podem indicar chocolate de baixa qualidade, pois o custo da boa matéria-prima é mais alto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)