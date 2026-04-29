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Usa drone? Veja os riscos com a rede elétrica e cuidados necessários

A operação desses equipamentos perto de fiações pode ser perigosa para a população e à própria rede

Victoria Rodrigues
fonte

A aproximação indevida dos drones à rede elétrica pode provocar acidentes graves. (Foto: Freepik)

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento gradativo no uso de drones para filmagens em alta definição, monitoramento público de regiões e até mesmo para diversão. Porém, ao mesmo tempo em que a utilização desse equipamento cresceu com a era tecnológica, os acidentes com drones que costumam cair próximo a redes elétricas também se tornou preocupante para a segurança da população e da própria rede de energia.

Operar drones próximos à rede elétrica eleva o risco de acidentes. A aproximação do equipamento pode provocar o rompimento de cabos e outras ocorrências perigosas. Por isso, é essencial manter uma distância segura da fiação e nunca tentar remover objetos presos na rede.

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Quais os riscos da proximidade dos drones com os fios elétricos?

Os drones próximos às fiações elétricas podem provocar diversos problemas aos humanos e a própria rede, são eles:

  • Acidentes graves;
  • Choques elétricos;
  • Curto-circuitos;
  • Danos à rede elétrica;
  • Rompimento de condutores;
  • Interrupções no fornecimento de energia.

Confira algumas orientações de segurança:

De acordo com a Equatorial Pará, algumas orientações devem ser seguidas pelos operadores de drone, são elas:

  • Nunca operar drones próximos à rede elétrica;
  • Manter distância segura de postes, cabos e subestações;
  • Planejar rotas de voo considerando a existência da rede elétrica, especialmente em áreas rurais.

O que fazer se o drone cair sobre a fiação elétrica?

Se o seu drone cair em em uma rede de fiação elétrica, o ideal é não tentar resgatá-lo no mesmo instante, pois a ação pode ser perigosa com risco alto de choques elétricos. Procure acionar o serviço da Equatorial Pará, por meio de um dos canais de atendimento disponíveis:

  • Pelo número (91) 3217-8200;
  • Pela Assistente virtual Clara – via WhatsApp;
  • Pelo aplicativo Equatorial Energia – disponível para Android e iOS;
  • Ou pela central de Atendimento ao Cliente – 0800 091 0196 (ligação gratuita).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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