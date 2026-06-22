Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Uber atualiza lista de carros aceitos no Black e Comfort para 2027; veja mudanças

Segundo a empresa, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e em análises sobre as transformações do mercado automotivo.

Gabrielle Borges
fonte

Saiba quais carros deixarão de ser aceitos na Uber em 2027 (Foto/Freepik)

A Uber anunciou mudanças nos critérios de veículos aceitos nas categorias premium da plataforma, Uber Black e Uber Comfort. As novas regras passam a valer a partir de 11 de janeiro de 2027 e incluem atualização nos anos mínimos de fabricação e a exclusão de diversos modelos das duas modalidades.

Segundo a empresa, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e em análises sobre as transformações do mercado automotivo. A plataforma afirma que as alterações buscam alinhar as categorias às preferências dos passageiros.

“Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes na decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, informou a Uber.

 

O que muda no Uber Black em 2027?

Na categoria Uber Black, alguns modelos passam a ter exigência de ano de fabricação mais recente para novos cadastros. Entre as mudanças, o Honda City passa a ser aceito apenas a partir de 2023, enquanto o BYD Dolphin será permitido somente a partir de 2024. Já modelos como Volkswagen Virtus e Peugeot 2008 deverão ser a partir de 2025.

Além disso, a Uber vai retirar uma série de veículos da categoria Black, independentemente do ano de fabricação, a partir de 11 de janeiro de 2027. Entre eles estão:

  • Citroën C4 Cactus
  • Citroën C4 Lounge
  • Renault Duster
  • Chery Arrizo 5
  • Chevrolet Cruze
  • Hyundai Ioniq
  • Toyota Prius
  • Audi A3
  • Volkswagen Nivus

O Volkswagen Virtus seguirá um cronograma diferente e deixará de ser aceito na categoria em 5 de julho de 2027. Já o BYD Dolphin poderá ser cadastrado no Uber Black até 31 de dezembro de 2026, com permissão para operar até 31 de dezembro de 2027.

Para atuar na categoria, os motoristas também precisam cumprir requisitos de desempenho, como ter mais de 100 viagens realizadas na plataforma e manter nota mínima de 4,85.

VEJA MAIS

image Placas luminosas utilizadas por motoristas de aplicativo são ilegais; veja qual é o valor da multa
O acessório pode ser encontrado por até R$ 30 em apps de compra e de desapego na internet


image Uber lança versão simplificada para idosos
Novidade é testada nos EUA, e ainda não tem previsão para chegar ao Brasil

Mudanças no Uber Comfort

Na categoria Uber Comfort, alguns modelos também terão novos critérios de ano mínimo de fabricação. Veículos como Toyota Etios Sedan e Chevrolet Cobalt, por exemplo, passam a exigir fabricação a partir de 2018 ou 2019, dependendo da cidade. Em outras localidades, os critérios podem variar conforme a demanda regional.

A partir de janeiro de 2027, uma série de modelos deixará de ser aceita na categoria, independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão:

  • Fiat Argo
  • Volkswagen Polo
  • Volkswagen Voyage
  • Chevrolet Joy Plus
  • Chevrolet Prisma
  • Toyota Yaris
  • Peugeot 208
  • Renault Zoe
  • Kia Rio
  • JAC J3 Turin
  • JAC iEV40

Para operar no Comfort, os motoristas também devem ter ao menos 100 viagens concluídas na plataforma. A nota mínima exigida varia: 4,85 em cidades como Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul, e 4,80 nas demais localidades. As mudanças fazem parte de uma atualização ampla da Uber nas categorias premium e devem impactar motoristas em diferentes regiões do país a partir de 2027.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Variedades

Uber

mobilidade urbana
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda