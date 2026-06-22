Uber atualiza lista de carros aceitos no Black e Comfort para 2027; veja mudanças

A Uber anunciou mudanças nos critérios de veículos aceitos nas categorias premium da plataforma, Uber Black e Uber Comfort. As novas regras passam a valer a partir de 11 de janeiro de 2027 e incluem atualização nos anos mínimos de fabricação e a exclusão de diversos modelos das duas modalidades.

Segundo a empresa, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e em análises sobre as transformações do mercado automotivo. A plataforma afirma que as alterações buscam alinhar as categorias às preferências dos passageiros.

“Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes na decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, informou a Uber.

O que muda no Uber Black em 2027?

Na categoria Uber Black, alguns modelos passam a ter exigência de ano de fabricação mais recente para novos cadastros. Entre as mudanças, o Honda City passa a ser aceito apenas a partir de 2023, enquanto o BYD Dolphin será permitido somente a partir de 2024. Já modelos como Volkswagen Virtus e Peugeot 2008 deverão ser a partir de 2025.

Além disso, a Uber vai retirar uma série de veículos da categoria Black, independentemente do ano de fabricação, a partir de 11 de janeiro de 2027. Entre eles estão:

Citroën C4 Cactus

Citroën C4 Lounge

Renault Duster

Chery Arrizo 5

Chevrolet Cruze

Hyundai Ioniq

Toyota Prius

Audi A3

Volkswagen Nivus

O Volkswagen Virtus seguirá um cronograma diferente e deixará de ser aceito na categoria em 5 de julho de 2027. Já o BYD Dolphin poderá ser cadastrado no Uber Black até 31 de dezembro de 2026, com permissão para operar até 31 de dezembro de 2027.

Para atuar na categoria, os motoristas também precisam cumprir requisitos de desempenho, como ter mais de 100 viagens realizadas na plataforma e manter nota mínima de 4,85.

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Mudanças no Uber Comfort

Na categoria Uber Comfort, alguns modelos também terão novos critérios de ano mínimo de fabricação. Veículos como Toyota Etios Sedan e Chevrolet Cobalt, por exemplo, passam a exigir fabricação a partir de 2018 ou 2019, dependendo da cidade. Em outras localidades, os critérios podem variar conforme a demanda regional.

A partir de janeiro de 2027, uma série de modelos deixará de ser aceita na categoria, independentemente do ano de fabricação. Entre eles estão:

Fiat Argo

Volkswagen Polo

Volkswagen Voyage

Chevrolet Joy Plus

Chevrolet Prisma

Toyota Yaris

Peugeot 208

Renault Zoe

Kia Rio

JAC J3 Turin

JAC iEV40

Para operar no Comfort, os motoristas também devem ter ao menos 100 viagens concluídas na plataforma. A nota mínima exigida varia: 4,85 em cidades como Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul, e 4,80 nas demais localidades. As mudanças fazem parte de uma atualização ampla da Uber nas categorias premium e devem impactar motoristas em diferentes regiões do país a partir de 2027.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)