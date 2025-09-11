Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

TV faz bem? Estudo revela que assistir pode melhorar concentração, mas redes sociais atrapalham

Pesquisa feita na Austrália mostra que até três minutos de uso já alteram foco, humor e energia em jovens

Hannah Franco
fonte

TV melhora foco, mas redes sociais atrapalham concentração, aponta estudo (Freepik)

Uma nova pesquisa realizada pela Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, trouxe descobertas curiosas sobre o impacto de diferentes tipos de telas no cérebro. De acordo com os pesquisadores, assistir TV e jogar videogame podem aumentar o foco, enquanto o uso de redes sociais está ligado à queda de concentração e piora no humor.

A pesquisa envolveu jovens adultos entre 18 e 25 anos e revelou que mudanças no cérebro e no comportamento ocorrem já nos primeiros três minutos de exposição a determinados tipos de conteúdo digital.

O que acontece no cérebro após 3 minutos de tela?

Segundo a neurocientista Alexandra Gaillard, responsável pelo estudo, foram observadas alterações imediatas em foco, energia, tensão e até felicidade após breves períodos de uso de telas. “Essas descobertas sugerem que tipos interativos de entretenimento realmente deixam o cérebro mais envolvido”, explica Gaillard.

A pesquisa monitorou a atividade cerebral dos voluntários durante o uso de diferentes tecnologias. Jogos eletrônicos e TV mostraram efeitos positivos no foco e no esforço cognitivo, enquanto as redes sociais causaram o efeito oposto, reduzindo a concentração e provocando alterações de humor.

Por que redes sociais afetam negativamente a concentração?

O estudo apontou que, ao contrário da TV e dos jogos, que têm começo, meio e fim, além de exigir algum nível de atenção, as redes sociais estimulam rolagens rápidas, conteúdo fragmentado e notificações constantes, o que prejudica a atenção sustentada.

Além disso, a alternância rápida entre vídeos, imagens e comentários gera uma sobrecarga de estímulos, levando o cérebro à fadiga mais rapidamente, mesmo em pouco tempo de uso.

Qual o impacto das telas em crianças e adolescentes?

Apesar da pesquisa ter focado em adultos jovens, a cientista alerta que os efeitos em cérebros em desenvolvimento podem ser ainda mais profundos.

“Se esse é o efeito em um cérebro totalmente desenvolvido, precisamos considerar urgentemente os impactos em adolescentes e crianças que estão usando cada vez mais essas tecnologias”, afirma Gaillard.

Ela reforça que o tipo de conteúdo consumido importa mais que o tempo de exposição, especialmente entre os mais jovens.

As telas são sempre um problema?

Nem sempre. Os especialistas envolvidos no estudo ressaltam que o uso consciente da tecnologia pode trazer benefícios, desde que as escolhas sejam feitas com equilíbrio.

Além de servir para entretenimento e relaxamento, TV e jogos podem estimular habilidades cognitivas e sociais, especialmente quando usados de forma moderada.

“As telas não são o problema em si, mas precisamos fazer escolhas equilibradas e que realmente funcionem para cada jovem”, conclui Gaillard.

