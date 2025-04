Tiradentes era careca e não usava barba? Saiba curiosidades sobre ele

Nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, o Brasil celebra o feriado de Tiradentes, homenageando Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira e patrono cívico da nação.

Embora frequentemente retratado com cabelos e barba longos, pesquisas históricas indicam que, no momento de sua execução, Tiradentes estava com a cabeça raspada e sem barba, conforme os procedimentos prisionais da época.

Mas, quem foi Tiradentes?

Nascido em 1746 na atual cidade de Ritápolis, Minas Gerais, Tiradentes teve uma trajetória multifacetada: foi dentista prático — daí o apelido "Tiradentes" —, tropeiro, minerador, comerciante, militar com o posto de alferes e ativista político. Sua atuação em diversas áreas reflete a realidade de muitos brasileiros da época, que precisavam se reinventar para sobreviver.

Insatisfeito com os altos impostos e a falta de autonomia política, Tiradentes participou da Inconfidência Mineira, conspiração organizada por intelectuais e militares que sonhavam com a independência do Brasil. Após a descoberta do movimento, ele foi preso e, em 21 de abril de 1792, enforcado no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e partes foram expostas em diferentes locais de Minas Gerais, como forma de intimidação.

A construção do herói - e de sua imagem

A imagem de Tiradentes como herói nacional foi consolidada após a Proclamação da República, em 1889. Como não existiam registros precisos de sua aparência, artistas o retrataram com traços semelhantes aos de Jesus Cristo, com cabelos e barba longos, para reforçar a ideia de martírio.

Curiosidades sobre Tiradentes

Nascimento: 1746, em Ritápolis (MG).

Profissões: dentista prático, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político.

Execução: 21 de abril de 1792, enforcado e esquartejado.

Representação: frequentemente retratado com barba e cabelos longos, embora estivesse careca e sem barba na execução.