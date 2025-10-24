Tá devagar? Veja a receita de um tônico com ervas que aumenta o desejo sexual
O tônico ajuda a melhorar a circulação sanguínea e aumenta o bem-estar emocional
Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam perdendo o desejo sexual e, por isso, não se dedicam mais em atividades que antes lhe davam prazer com os parceiros. Em meio a tantos cansaços e estresses, a energia nas relações sexuais acabam diminuindo e, às vezes, é preciso fazer alguma coisa para dar um empurrãozinho ou mesmo encontrar uma solução milagrosa para as noites.
É diante desse cenário que uma excelente opção torna-se o tônico natural à base de ervas, uma criação inspirada em antigas tradições amazônicas e latinas, que combina damiana, marapuama, gengibre e mel. Esses quatro ingredientes específicos são conhecidos há séculos por estimular o corpo e o prazer de forma natural, sem fazer mal à saúde.
Confira os benefícios do Tônico:
- Melhora a circulação;
- Estimula levemente o desejo sexual;
- E aumenta o bem-estar emocional.
Receita do Tônico Afrodisíaco Natural
Versão Tradicional
Ingredientes:
- ½ colher de chá de folhas secas de damiana
- ½ colher de chá de marapuama
- 1 fatia fina de gengibre fresco
- 1 colher de chá de mel puro
- 300 ml de água
Modo de preparo:
- Ferva a água e adicione as ervas e o gengibre.
- Deixe ferver por 5 minutos e, em seguida, desligue o fogo.
- Tampe e deixe em infusão por mais 10 minutos.
- Coe, adoce com mel e beba morno.
Versão Suave (para quem tem pressão alta)
Ingredientes:
- 1 colher de chá de damiana
- 1 pau de canela (ou 1 fatia pequena de gengibre, se a pressão for controlada)
- 1 colher de chá de mel
- 300 ml de água
Modo de preparo
- Ferva a água e adicione as ervas e o gengibre.
- Deixe ferver por 5 minutos e, em seguida, desligue o fogo.
- Tampe e deixe em infusão por mais 10 minutos.
- Coe, adoce com mel e beba morno.
Dica: tomar 30 minutos antes da relação sexual.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
