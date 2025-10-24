Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tá devagar? Veja a receita de um tônico com ervas que aumenta o desejo sexual

O tônico ajuda a melhorar a circulação sanguínea e aumenta o bem-estar emocional

Victoria Rodrigues
fonte

O tônico possui uma combinação de ingredientes que une damiana, marapuama, gengibre e mel. (Foto: Freepik)

Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam perdendo o desejo sexual e, por isso, não se dedicam mais em atividades que antes lhe davam prazer com os parceiros. Em meio a tantos cansaços e estresses, a energia nas relações sexuais acabam diminuindo e, às vezes, é preciso fazer alguma coisa para dar um empurrãozinho ou mesmo encontrar uma solução milagrosa para as noites.

É diante desse cenário que uma excelente opção torna-se o tônico natural à base de ervas, uma criação inspirada em antigas tradições amazônicas e latinas, que combina damiana, marapuama, gengibre e mel. Esses quatro ingredientes específicos são conhecidos há séculos por estimular o corpo e o prazer de forma natural, sem fazer mal à saúde.

Confira os benefícios do Tônico:

  • Melhora a circulação;
  • Estimula levemente o desejo sexual;
  • E aumenta o bem-estar emocional.

Receita do Tônico Afrodisíaco Natural

Versão Tradicional

Ingredientes:

  • ½ colher de chá de folhas secas de damiana
  • ½ colher de chá de marapuama
  • 1 fatia fina de gengibre fresco
  • 1 colher de chá de mel puro
  • 300 ml de água

Modo de preparo:

  • Ferva a água e adicione as ervas e o gengibre.
  • Deixe ferver por 5 minutos e, em seguida, desligue o fogo.
  • Tampe e deixe em infusão por mais 10 minutos.
  • Coe, adoce com mel e beba morno.

Versão Suave (para quem tem pressão alta)

Ingredientes:

  • 1 colher de chá de damiana
  • 1 pau de canela (ou 1 fatia pequena de gengibre, se a pressão for controlada)
  • 1 colher de chá de mel
  • 300 ml de água

Modo de preparo

  • Ferva a água e adicione as ervas e o gengibre.
  • Deixe ferver por 5 minutos e, em seguida, desligue o fogo.
  • Tampe e deixe em infusão por mais 10 minutos.
  • Coe, adoce com mel e beba morno.

Dica: tomar 30 minutos antes da relação sexual.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

