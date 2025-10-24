Tá devagar? Veja a receita de um tônico com ervas que aumenta o desejo sexual

Na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam perdendo o desejo sexual e, por isso, não se dedicam mais em atividades que antes lhe davam prazer com os parceiros. Em meio a tantos cansaços e estresses, a energia nas relações sexuais acabam diminuindo e, às vezes, é preciso fazer alguma coisa para dar um empurrãozinho ou mesmo encontrar uma solução milagrosa para as noites.

É diante desse cenário que uma excelente opção torna-se o tônico natural à base de ervas, uma criação inspirada em antigas tradições amazônicas e latinas, que combina damiana, marapuama, gengibre e mel. Esses quatro ingredientes específicos são conhecidos há séculos por estimular o corpo e o prazer de forma natural, sem fazer mal à saúde.

Confira os benefícios do Tônico:

Melhora a circulação;

Estimula levemente o desejo sexual;

E aumenta o bem-estar emocional.

Receita do Tônico Afrodisíaco Natural

Versão Tradicional

Ingredientes:

½ colher de chá de folhas secas de damiana

½ colher de chá de marapuama

1 fatia fina de gengibre fresco

1 colher de chá de mel puro

300 ml de água

Modo de preparo:

Ferva a água e adicione as ervas e o gengibre.

Deixe ferver por 5 minutos e, em seguida, desligue o fogo.

Tampe e deixe em infusão por mais 10 minutos.

Coe, adoce com mel e beba morno.

Versão Suave (para quem tem pressão alta)

Ingredientes:

1 colher de chá de damiana

1 pau de canela (ou 1 fatia pequena de gengibre, se a pressão for controlada)

1 colher de chá de mel

300 ml de água

Modo de preparo

Ferva a água e adicione as ervas e o gengibre.

Deixe ferver por 5 minutos e, em seguida, desligue o fogo.

Tampe e deixe em infusão por mais 10 minutos.

Coe, adoce com mel e beba morno.

Dica: tomar 30 minutos antes da relação sexual.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)