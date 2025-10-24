Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Pesquisa revela 4 motivos pelos quais as mulheres evitam fazer sexo; veja quais são

Para os resultados do estudo, foram entrevistadas 2 mil mulheres

Victoria Rodrigues
fonte

As mulheres costumam dizer "não" aos parceiros quando não estão com a depilação em dia. (Foto: Freepik)

Uma pesquisa realizada com 2 mil mulheres descobriu os motivos de muitas optarem por não terem relações sexuais com seus companheiros. Os resultados do estudo promovido pela marca de depilação Philips Lumea revelaram que a maioria das mulheres que recusam convites para uma noite de sexo dizem “não” porque não se sentem prontas com relação à aparência, higiene e depilação do corpo.

Segundo um porta-voz da marca de depilação responsável pelo estudo, as mulheres se preocupam em fazer um tipo de ritual de preparação, mesmo que os parceiros não percebam. "Embora a outra pessoa possa não se incomodar e os rituais de intimidade variem de pessoa para pessoa, garantir que você esteja se sentindo e parecendo o melhor possível durante os momentos mais íntimos pode ser muito importante”, escreveu.

VEJA MAIS

image Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção
Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

image Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'
Andréa Sunshine compartilha sua visão sobre sexualidade e revela como aprendeu a controlar gemidos durante o sexo

image Ansiedade peniana: o que é, por que acontece e como lidar com ela
Problema emocional pode afetar a ereção masculina. Entenda o que está por trás da ansiedade peniana e saiba como enfrentá-la

Por quais motivos as mulheres costumam evitar relações sexuais?

De acordo com resultados da pesquisa, um quinto das mulheres entrevistadas alegaram não ter receio de desmarcar ou recusar uma noite sexual com seus parceiros por estarem com as pernas sem depilação. Além disso, 51% das mulheres evitam sexo se não tomaram banho, 48% se não escovaram os dentes e 26% se não depilaram as axilas, porque acreditam que a higiene é essencial no momento da relação sexual.

Com base nessas porcentagens, foi observado ainda que 32% das mulheres sentem necessidade de se arrumar antes de fazer sexo e levam cerca de 17 minutos para se sentirem satisfeitas com a aparência. Do total, 38% das mulheres disseram também que se sentem mais relaxadas quando preparadas e 40% acreditam que isso demonstra autocuidado e consideração pelo próprio parceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulheres

sexo

aparência

higiene

pesquisa

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda