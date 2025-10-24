Pesquisa revela 4 motivos pelos quais as mulheres evitam fazer sexo; veja quais são

Uma pesquisa realizada com 2 mil mulheres descobriu os motivos de muitas optarem por não terem relações sexuais com seus companheiros. Os resultados do estudo promovido pela marca de depilação Philips Lumea revelaram que a maioria das mulheres que recusam convites para uma noite de sexo dizem “não” porque não se sentem prontas com relação à aparência, higiene e depilação do corpo.

Segundo um porta-voz da marca de depilação responsável pelo estudo, as mulheres se preocupam em fazer um tipo de ritual de preparação, mesmo que os parceiros não percebam. "Embora a outra pessoa possa não se incomodar e os rituais de intimidade variem de pessoa para pessoa, garantir que você esteja se sentindo e parecendo o melhor possível durante os momentos mais íntimos pode ser muito importante”, escreveu.

Por quais motivos as mulheres costumam evitar relações sexuais?

De acordo com resultados da pesquisa, um quinto das mulheres entrevistadas alegaram não ter receio de desmarcar ou recusar uma noite sexual com seus parceiros por estarem com as pernas sem depilação. Além disso, 51% das mulheres evitam sexo se não tomaram banho, 48% se não escovaram os dentes e 26% se não depilaram as axilas, porque acreditam que a higiene é essencial no momento da relação sexual.

Com base nessas porcentagens, foi observado ainda que 32% das mulheres sentem necessidade de se arrumar antes de fazer sexo e levam cerca de 17 minutos para se sentirem satisfeitas com a aparência. Do total, 38% das mulheres disseram também que se sentem mais relaxadas quando preparadas e 40% acreditam que isso demonstra autocuidado e consideração pelo próprio parceiro.

