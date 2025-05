Computador hackeado? Confira 5 dicas para descobrir se a sua privacidade está sendo invadida

Ter o notebook ou computador hackeado é uma situação da vida que ninguém deseja passar. Por este motivo, é sempre bom ficar atento aos sinais no funcionamento do dispositivo e ficar atento a mudanças. Nesse sentido, existem alguns comportamentos online que podem ajudar a descobrir se há a presença de algum programa de monitoramento remoto instalado no computador sem a sua autorização.

Confira 5 dicas para saber se seu computador foi invadido:

Preste atenção no comportamento de seu PC

Na maioria das vezes, quando o computador está sendo hackeado, ele começa apresentar alguns sinais suspeitos, como, por exemplo: a lentidão para abrir programas, os travamentos constantes, o aumento anormal de pop-ups e de uso de dados. E, no caso de notebooks, o descarregamento rápido da bateria e o barulho excessivo nas ventoinhas.

Desconfie de programas que precisam acessar a câmera e o microfone

Uma das formas mais fáceis de espionar um computador é acessando a câmera e o microfone. Nesse caso, alguns programas conseguem acessar esses recursos e até avisam o usuário no termo de compromisso, que a maioria das pessoas não costumam ler, por isso, é importante sempre estar atento a esses softwares de espionagem modernos. O mesmo vale para smartphones.

Reveja programas já instalados no dispositivo

É extremamente recomendável revisar todos os programas instalados no PC para remover qualquer software que seja desconhecido ou que tenha sido instalado sem autorização. Se o seu computador tiver Windows 11 ou versões mais recentes de macOS, vá até as configurações e abra a pasta de aplicativos para conferir a lista completa.

Verifique as atividades da rede

Analise as atividades de rede, já que os programas de rastreamento costumam coletar informações, como teclas digitadas, capturas de tela, gravações de áudio e registros de atividades, para enviá-las de volta ao hacker. Durante a análise, procure por softwares desconhecidos que enviam e recebem dados em segundo plano para possibilitar uma maior conexão de internet.

Cheque se há malware no sistema

Malware é a palavra que define qualquer tipo de software malicioso projetado para causar danos nos computadores. Logo, para se proteger deles, sempre procure utilizar um antivírus confiável que possa realizar a função de afastar relações com o hackeamento de seu dispositivo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)