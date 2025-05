Como ganhar dinheiro na internet? Veja 10 ideias do Sebrae para trabalhar de casa

O avanço da tecnologia abriu um mundo de oportunidades para quem deseja conquistar a independência financeira trabalhando de casa. Se você está pensando em empreender sem sair de casa, saiba que há diversos caminhos possíveis. A seguir, confira 10 ideias recomendadas pelo Sebrae para começar a ganhar dinheiro na internet de forma prática e acessível.

1. Torne-se um afiliado digital

Afiliado digital é o profissional que divulga produtos de terceiros em troca de comissões por cada venda realizada. Muitas empresas oferecem programas de afiliados com ganhos que podem chegar a até 20% por venda. Você pode trabalhar com blogs, redes sociais ou uma loja virtual. Para ter sucesso, é fundamental dominar estratégias de marketing digital e gerar tráfego para os seus canais. Invista em SEO, e-mail marketing e redes sociais para alcançar resultados. Segundo o Sebrae, com dedicação mensal de 120 horas, a renda pode chegar a R$ 2.400,00.

2. Crie e venda infoprodutos

Infoprodutos são conteúdos digitais como e-books, videoaulas, podcasts ou webinários. Se você tem conhecimento em alguma área específica, pode transformá-lo em produto e vendê-lo várias vezes, sem custo adicional de produção. Por exemplo: receitas, aulas de instrumentos, consultorias ou dicas de marketing. O importante é oferecer algo de valor para o público. A produção é feita uma vez, e as vendas podem ser constantes.

3. Ofereça cursos online

Assim como os infoprodutos, os cursos online são ótimos para quem quer compartilhar conhecimento. A diferença é que você pode aprofundar o conteúdo e oferecer pacotes completos de ensino, com vídeos, exercícios e certificados. Além de vender o curso avulso, você pode combiná-lo com e-books ou mentorias para aumentar o faturamento.

4. Trabalhe com revenda de produtos online

A tradicional revenda de produtos ganhou uma nova cara no ambiente digital. Muitas marcas de beleza, moda e alimentação oferecem sistemas de revenda pela internet. Você pode montar sua loja virtual sem precisar de estoque físico ou grande investimento. Algumas plataformas oferecem tudo pronto: catálogo, meios de pagamento e logística. O Sebrae oferece cursos gratuitos para ajudar você a dar os primeiros passos.

5. Atue como agente de viagens online

Ama viajar ou conhece bem o setor turístico? Algumas empresas oferecem a possibilidade de vender pacotes de viagens pela internet, em modelo de microfranquia. Você faz um curso básico, recebe treinamento e pode trabalhar como consultor, ganhando comissão por cada venda fechada.

6. Lucre com importações e dropshipping

O dropshipping é um modelo de vendas em que você não precisa manter estoque: você vende, o fornecedor entrega. Produtos importados costumam oferecer margens de lucro atrativas, às vezes chegando a 300%. É uma alternativa interessante para quem quer abrir um e-commerce com baixo investimento inicial.

7. Responda pesquisas online pagas

Você já pensou em ser pago para dar sua opinião? Diversas plataformas remuneram usuários que participam de pesquisas de mercado. Empresas utilizam essas informações para melhorar seus produtos ou criar novos. O pagamento pode variar, mas é uma forma simples de começar a gerar renda.

8. Cuide de animais de estimação

Se você é apaixonado por pets, pode transformar esse carinho em trabalho. Hoje, há aplicativos que conectam donos de animais a cuidadores, seja para passeios ou hospedagens temporárias. Os serviços são bastante procurados em cidades grandes, e os ganhos variam entre R$ 20 e R$ 200 por diária, dependendo do tipo de atendimento.

9. Monte um delivery caseiro de comida

Se você tem habilidades na cozinha, pode começar a vender alimentos preparados em casa. A ideia é cadastrar seus pratos em apps de entrega e usar o serviço com entregadores parceiros, sem precisar montar um restaurante físico. Muitos negócios começaram assim e hoje têm clientela fiel. Bolos, marmitas, doces ou refeições vegetarianas são bons exemplos.

10. Preste serviços digitais

A área de tecnologia é uma das que mais cresce no mundo. Se você sabe criar sites, desenvolver aplicativos, editar vídeos ou oferecer suporte técnico remoto, pode transformar essas habilidades em uma fonte de renda. Com um bom portfólio e presença online, é possível conquistar clientes no Brasil e no exterior. Plataformas como Workana, 99Freelas e Upwork facilitam esse processo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com