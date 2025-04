Curso online gratuito oferece capacitação para debates da COP 30 em Belém

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a plataforma Apolitical lançaram na segunda-feira (7) o curso online “Você sabe o que é a COP?”, com foco na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém.

A capacitação é gratuita, 100% online e direcionada a servidores públicos, jornalistas, educadores e representantes da sociedade civil. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre os processos que envolvem a conferência e qualificar a participação nos debates climáticos.

Com duração de pouco mais de três horas, o curso é autoinstrucional e oferece certificado digital. O conteúdo inclui lições interativas, materiais de apoio e contribuições de especialistas do governo, como a secretária nacional de Mudança do Clima e diretora-executiva da COP 30, Ana Toni.

A formação aborda temas como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a integração da agenda climática em políticas públicas e o papel dos diferentes setores sociais nos processos ligados à COP 30.

Para receber o certificado, é necessário concluir todas as atividades com nota mínima de 60 pontos. O curso está disponível na plataforma da Escola Virtual de Governo (EV.G), da Enap.

A COP é o principal fórum internacional para negociações sobre mudanças climáticas e reúne anualmente os 198 países signatários da UNFCCC. Em 2025, o Brasil sediará a 30ª edição do evento, com temas centrais como financiamento climático, adaptação e transição justa para o desenvolvimento sustentável.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)