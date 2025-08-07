Existe uma cor de detergente específica para cada faxina? Entenda como cada um funciona

Se você é do tipo de pessoa que gosta de utilizar detergente em todas as limpezas da casa, em algum momento você já deve ter imaginado se existe uma cor específica do produto para cada faxina diária. A resposta é não! Uma das maiores empresas de detergentes do país revelou que, embora as cores desses produtos sejam atrativas, todas elas possuem a mesma finalidade de lavar louças.

Nos últimos meses, também viralizou nas redes sociais uma série de imagens que indicam usos alternativos desses detergentes. Além da utilização do produto para a lavagem de louças, uma tabela criada sem base científica sugeriu o uso das cores para outras limpezas específicas, como, por exemplo: a lavagem para roupas brancas; vaso sanitário; mãos e rosto; pisos e móveis; e banheiro e quintal.

Tabela de cores e detergentes

A tabela que viralizou dizia o seguinte:

Cor branca: indicada para roupas brancas

indicada para roupas brancas Cor transparente (neutro): para vaso sanitário

para vaso sanitário Cor amarela: recomendada para lavar louças

recomendada para lavar louças Cor verde: feito para lavar as mãos e o rosto

feito para lavar as mãos e o rosto Cor vermelha: usada em pisos e móveis

usada em pisos e móveis Cor laranja: aplicada no banheiro e quintal.

Nesse sentido, como muitas pessoas acreditaram no que viram na tabela acima, a Ypê se pronunciou sobre o assunto e afirmou que não existe nenhuma relação da cor com o produto de limpeza. A única característica que o detergente pode oferecer são vantagens específicas, mas sem alterar o seu objetivo, como, por exemplo: os detergentes de capim-limão, limão e maçã possuem a função de neutralizar odores.

Mas, fora esses benefícios, o produto continua sendo produzido apenas para uma finalidade, lavar louças. “Os detergentes possuem formulações similares, não havendo diferença sobre o modo e finalidade de uso de acordo com a cor”, explicou a marca em entrevista à revista Exame.

