Senai Pará alerta sobre tentativas de golpe envolvendo oferta de cursos e atendimentos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) emitiu um alerta à população sobre possíveis tentativas de golpe envolvendo a oferta de cursos e atendimentos da instituição. O comunicado foi divulgado na terça-feira (9), por meio das redes sociais oficiais da entidade.

Segundo o Senai Pará, a instituição não solicita compartilhamento de tela, instalação de aplicativos nem acesso remoto a celulares, computadores ou outros dispositivos durante processos de matrícula, atendimento ou oferta de cursos.

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A orientação é que pessoas que recebam contatos com esse tipo de solicitação não forneçam informações pessoais e encerrem imediatamente a conversa. A recomendação também vale para mensagens enviadas por aplicativos, redes sociais ou ligações telefônicas que utilizem indevidamente o nome da instituição.

No comunicado, o Senai Pará reforça que eventuais dúvidas devem ser esclarecidas exclusivamente pelos canais oficiais da entidade. A medida busca prevenir fraudes e proteger candidatos, alunos e demais usuários de possíveis tentativas de obtenção indevida de dados pessoais.

A instituição não informou o número de ocorrências registradas, mas destacou a importância de que a população esteja atenta a abordagens suspeitas e confirme qualquer informação diretamente com os canais oficiais do Senai Pará.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia