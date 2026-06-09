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Curso gratuito de panificação e confeitaria abre 40 vagas em Belém; veja como se inscrever

Aulas terão início em 10 de agosto e serão realizadas no Senai localizado no Shopping Pátio Belém

Thaline Silva*
fonte

O curso também inclui conteúdos de desenvolvimento socioemocional e planejamento profissional (Divulgação)

A Fundação Bunge abriu inscrições para o projeto "De Grão em Pão" em Belém. A iniciativa oferece formação gratuita em panificação e confeitaria para pessoas em situação de vulnerabilidade social e disponibiliza 40 vagas na capital paraense. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho por meio de formulário online.

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o curso tem duração de quatro meses e é destinado a pessoas com 18 anos ou mais. Além da capacitação técnica, os participantes receberão uniforme, material didático e bolsa auxílio durante o período de formação.

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Segundo a Fundação Bunge, após a conclusão do curso os alunos serão encaminhados para oportunidades de emprego formal em padarias de Belém, com contratação em regime CLT e remuneração compatível com o mercado.

Belém passa a integrar o grupo de cidades atendidas pelo projeto, que já foi realizado em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Belo Horizonte. Desde sua criação, em 2022, o programa formou 369 jovens e adultos.

As aulas terão início em 10 de agosto e serão realizadas no Senai localizado no Shopping Pátio Belém. Os participantes poderão optar por turmas no período da tarde, das 13h às 17h, ou da noite, das 18h às 22h, com atividades de segunda a sexta-feira.

Além das aulas práticas e teóricas de panificação e confeitaria, os alunos terão acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento socioemocional e ao planejamento profissional, oferecidos pela Fundação Wadhwani. Aqueles que desejarem empreender também poderão participar de uma trilha de capacitação em parceria com o Sebrae.

O programa prevê ainda acompanhamento dos formandos por até seis meses após o término do curso, com foco na inserção e permanência no mercado de trabalho.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o setor faturou R$ 164,12 bilhões em 2025, crescimento de quase R$ 11 bilhões em comparação ao ano anterior. O segmento responde por cerca de 1,29% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, gera aproximadamente 1 milhão de empregos diretos e mais de 2 milhões de postos indiretos, mas ainda enfrenta dificuldades para preencher vagas devido à escassez de mão de obra qualificada.

Faça sua inscrição aqui 

Serviço

• De Grão em Pão – Belém (PA)
• Inscrições: até 22 de junho
• Início das aulas: 10 de agosto
• Local: Senai – Shopping Pátio Belém (Travessa Padre Eutíquio, 1078)
• Horários: das 13h às 17h (turma da tarde) e das 18h às 22h (turma da noite)
• Inscrições online pelo site da Fundação Bunge.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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