Saiba quais são os dados que vão definir quais anúncios aparecerão em seu WhatsApp

Recentemente, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp anunciou que contará, a partir desta segunda-feira (16), com alguns anúncios que serão exibidos na aba “Atualizações”, espaço onde ficam os Status dos usuários e os Canais - seção que recebe 1,5 bilhão de visitas por dia. A mudança ocorreu devido a uma nova fase no modelo de negócios do aplicativo mais utilizado no mundo.

Quais tipos de dados influenciarão nos anúncios do WhatsApp?

Todos os anúncios que serão exibidos em seu WhatsApp terão como referência uma série de dados informados por cada usuário, como, por exemplo: idade, localização, modelo do celular, curtidas no Instagram e até a porcentagem da bateria. Ou seja, segundo a Meta, as propagandas serão direcionadas aos perfis de seus usuários conforme os dados básicos, onde eles serão separados por idade, sexo ou países.

Além destas informações gerais, serão utilizados também os dados de outros aplicativos, como o Instagram e o Facebook, para analisar os hábitos de cada pessoa. Na prática, por exemplo, isso funcionaria quando você curtisse a foto de uma pessoa com um objeto no Instagram e esse objeto aparecesse nos anúncios do dia seguinte de seu WhatsApp, como se você tivesse sido influenciado.

Dentro desse contexto, outras informações que também serão divulgadas para o algoritmo dos anúncios serão as atividades de cada usuário na aba “Atualizações”. Desse modo, serão considerados os tipos de canais que as pessoas seguem, bem como os conteúdos que geram engajamento nesses canais. A forma como as pessoas interagem com esses canais também será levada em questão pela Meta.

Proteção de dados

Apesar da exposição desses dados e informações do aplicativo citados acima, a empresa Meta garante que a privacidade de quem usa o WhatsApp não será invadida. “Nós protegemos os dados pessoais e não usamos dados como número de telefone, contatos salvos no dispositivo e mensagens, ligações e atualizações de status pessoais para selecionar os anúncios veiculados”, disse a Meta.

