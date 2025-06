IA no WhatsApp: nova solução simplifica o recrutamento para microempresas

A Sólides, líder em soluções de Gestão de Pessoas para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), lançou o Start Sólides, primeira ferramenta do Brasil a oferecer um processo completo de Recrutamento e Seleção por WhatsApp, operado por inteligência artificial conversacional. A novidade é voltada especialmente para micro e pequenas empresas que não contam com um time de RH estruturado.

A solução permite criar vagas, organizar candidatos, sugerir melhorias em descrições e currículos, além de aplicar conceitos de mapeamento comportamental, tudo por mensagens de texto ou áudio, sem instalação de sistemas ou integração com ATS. O objetivo é reduzir a complexidade dos processos de contratação e minimizar a alta rotatividade, uma das principais dores do mercado.

“O Start foi desenvolvido para empresários que acumulam funções e acabam contratando sem ferramentas adequadas. É uma forma de democratizar o acesso à gestão estratégica de pessoas”, afirma Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.

A plataforma tem como principal objetivo combater o turnover elevado. Segundo o CAGED, o Brasil encerrou 2024 com uma média de rotatividade acima de 52% ao ano. A Sólides afirma que seus clientes conseguem reduzir esse índice em até 43%, com economia média de R$ 65 mil/ano em empresas de até 20 colaboradores.

Além de IA, o Start aposta na ubiquidade e familiaridade do WhatsApp como diferencial competitivo. O uso da plataforma dispensa treinamentos técnicos e torna o processo acessível até mesmo para gestores sem experiência prévia em RH.

Segundo o Panorama de Empregabilidade 2025, também da Sólides, os brasileiros já demonstram alta aceitação do uso de IA em processos seletivos. A automação é bem-vista em etapas como envio de currículos (84%) e recomendação de vagas (81%), mas ainda há preferência por contato humano em entrevistas e admissões.

Este é apenas o primeiro módulo do Start. A empresa prevê novas funcionalidades em breve, todas dentro do WhatsApp, com foco em desempenho, ponto e desenvolvimento de talentos, sempre mantendo o equilíbrio entre tecnologia e presença humana.

Outras soluções com IA

Com mais de uma década investindo em IA, a empresa já oferece produtos como o Copilot Sólides e o Banco Unificado de Talentos, consolidando seu posicionamento como HR Tech de ponta voltada à inovação com impacto real nos negócios.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios.

Em 2022, recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões — liderado pelo fundo Warburg Pincus - e, no mesmo ano, expandiu seu negócio com a compra do Tangerino, solução completa para automação de processos de Departamento Pessoal.

Em abril de 2024, adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs e, em setembro do mesmo ano, comprou o RHGestor para fortalecer as médias empresas do país. Atualmente, contabiliza mais de 35 mil clientes, totalizando mais de oito milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.