Saiba como afastar moscas e outros insetos de sua casa utilizando apenas uma erva aromática

A presença de insetos dentro de casa sempre foi um grande incômodo. Esses invasores, que podem ser moscas, mosquitos, formigas e baratas, aparecem quando menos se espera, principalmente com a aproximação do verão. A boa notícia é que uma simples erva aromática, colocada em algumas partes da casa, pode ser suficiente para afastar essas visitas indesejáveis.

Segundo o biólogo Fabiano Soares, a folha de louro, que pode ser colocada dentro de armários ou atrás das portas, tem excelente potencial para afastar insetos da residência.

“As folhas liberam um óleo essencial que incomoda e desorienta os insetos. Eles têm dificuldade de perceber alimento ou matéria orgânica e acabam saindo do ambiente”, explica o biólogo.

Folha de louro contra insetos: Como funciona?

Antes de seguir qualquer uma das dicas, é importante que você avalie se possui alergia à folha de louro. (Foto: Freepik)

A folha de louro age como um repelente natural, afastando os insetos com o seu aroma. Quando sentem a presença da erva no ambiente, baratas, moscas, traças e outros insetos percebem que o local não é favorável e se afastam. Isso acontece porque “o óleo essencial [da folha de louro] cria uma desorientação nos insetos, que preferem procurar outro local”, completa Fabiano.

Manter o ambiente limpo ajuda a potencializar o efeito

Apesar de ajudar a afastar os insetos da casa, a folha de louro não resolve sozinha o problema de infestações já existentes. Por isso, Fabiano orienta que é fundamental manter o ambiente limpo e arejado, evitando pontos de umidade ou bolor, principalmente em locais mais quentes e abafados, como:

Rodapés

Frestas

Sob móveis

“Combinado a esses cuidados, o efeito repelente das folhas de louro se potencializa, tornando a casa menos atrativa para os insetos”, conclui Fabiano.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)