Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Risco de morte: saiba 3 passos para reconhecer bebidas destiladas adulteradas e proteger sua saúde

Casos de intoxicação acendem alerta! Aprenda a checar o lacre, rótulo e preço para evitar bebidas adulteradas e garantir sua segurança

Riulen Ropan
fonte

Atenção à procedência e qualidade do que se bebe é crucial. (Foto: Freepik)

O consumo de bebidas alcoólicas destiladas falsificadas, adulteradas ou com alguma ilegalidade acendeu um novo alerta no Brasil. Com casos recentes de intoxicação grave e, infelizmente, mortes registradas em São Paulo e Pernambuco – possivelmente por contaminação com metanol – a atenção à procedência e qualidade do que se bebe é crucial.

Sinais de alerta: 3 passos para reconhecer bebidas adulteradas

Para evitar os prejuízos à saúde e os riscos fatais das bebidas ilegais, a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) recomenda verificar os seguintes pontos antes de comprar ou consumir:

1. Observe as características do líquido e da embalagem

Fique extremamente atento a qualquer alteração visual na garrafa e no líquido:

  • Cor e aparência: A coloração está fora do padrão? O líquido parece turvo? A presença de partículas flutuantes é um forte indício de adulteração.
  • Volume: O volume da bebida na garrafa está muito abaixo ou muito acima do normal?
  • Lacre de segurança: O lacre está intacto? Um lacre violado, danificado ou com sinais de ter sido reaberto é um sinal de perigo.

Ação: Se notar qualquer um desses sinais, descarte imediatamente a bebida.

VEJA MAIS

image Mortes e intoxicações por metanol em bebidas destiladas: entenda o caso
Casos em São Paulo ligam consumo de bebida adulterada a mortes, cegueira temporária e suspeita de envolvimento do PCC

image Pesquisa revela que 36% das bebidas destiladas comercializadas no Brasil são falsificadas
O relatório veio à tona novamente após casos de intoxicação por Metanol

image Dá para descobrir antes se bebida destilada tem metanol? Confira dicas para se proteger
Saiba quais são os sintomas graves de intoxicação e dicas essenciais para se proteger de bebidas adulteradas e fatais

2. Examine detalhadamente o rótulo

O rótulo e o contrarrótulo são a identidade da bebida e devem fornecer informações claras e corretas. Verifique:

  • Informações obrigatórias: O rótulo deve indicar claramente a quantidade (em mililitros), o volume de álcool (em porcentagem), o país de origem, o nome do produtor e o número de registro.
  • Advertência: A advertência sobre consumo excessivo deve estar presente.
  • Qualidade do material: Rótulos com cores desbotadas, mal impressos, desalinhados ou que estejam descolando facilmente da garrafa são suspeitas de falsificação.

3. Desconfie de preços demasiadamente baixos

Não existe mágica no mercado de bebidas: preços muito abaixo do valor de mercado são o principal indício de que o produto é ilegal.

Dica de segurança: Para evitar a compra de produtos falsificados, fuja de páginas e sites duvidosos. Priorize sempre sites oficiais e lojas de confiança e com boa reputação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bebidas alcoólicas

bebidas adulteradas

como identificar bebidas adulteradas

bebidas falsificadas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda