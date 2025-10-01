Risco de morte: saiba 3 passos para reconhecer bebidas destiladas adulteradas e proteger sua saúde

O consumo de bebidas alcoólicas destiladas falsificadas, adulteradas ou com alguma ilegalidade acendeu um novo alerta no Brasil. Com casos recentes de intoxicação grave e, infelizmente, mortes registradas em São Paulo e Pernambuco – possivelmente por contaminação com metanol – a atenção à procedência e qualidade do que se bebe é crucial.

Sinais de alerta: 3 passos para reconhecer bebidas adulteradas

Para evitar os prejuízos à saúde e os riscos fatais das bebidas ilegais, a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) recomenda verificar os seguintes pontos antes de comprar ou consumir:

1. Observe as características do líquido e da embalagem

Fique extremamente atento a qualquer alteração visual na garrafa e no líquido:

Cor e aparência: A coloração está fora do padrão? O líquido parece turvo? A presença de partículas flutuantes é um forte indício de adulteração.

A coloração está fora do padrão? O líquido parece turvo? A presença de partículas flutuantes é um forte indício de adulteração. Volume: O volume da bebida na garrafa está muito abaixo ou muito acima do normal?

O volume da bebida na garrafa está muito abaixo ou muito acima do normal? Lacre de segurança: O lacre está intacto? Um lacre violado, danificado ou com sinais de ter sido reaberto é um sinal de perigo.

Ação: Se notar qualquer um desses sinais, descarte imediatamente a bebida.

VEJA MAIS

2. Examine detalhadamente o rótulo

O rótulo e o contrarrótulo são a identidade da bebida e devem fornecer informações claras e corretas. Verifique:

Informações obrigatórias: O rótulo deve indicar claramente a quantidade (em mililitros), o volume de álcool (em porcentagem), o país de origem, o nome do produtor e o número de registro.

O rótulo deve indicar claramente a quantidade (em mililitros), o volume de álcool (em porcentagem), o país de origem, o nome do produtor e o número de registro. Advertência: A advertência sobre consumo excessivo deve estar presente.

A advertência sobre consumo excessivo deve estar presente. Qualidade do material: Rótulos com cores desbotadas, mal impressos, desalinhados ou que estejam descolando facilmente da garrafa são suspeitas de falsificação.

3. Desconfie de preços demasiadamente baixos

Não existe mágica no mercado de bebidas: preços muito abaixo do valor de mercado são o principal indício de que o produto é ilegal.

Dica de segurança: Para evitar a compra de produtos falsificados, fuja de páginas e sites duvidosos. Priorize sempre sites oficiais e lojas de confiança e com boa reputação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)