VÍDEO: Resposta de idosa viraliza após pergunta sobre prêmio milionário 'estourar o mundo todo'

Uma entrada ao vivo da TV Bahia, afiliada da Rede Bahia, acabou tomando um rumo inesperado nesta terça-feira (26/05) e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Durante uma reportagem do telejornal Bahia Meio-Dia sobre um prêmio milionário da loteria que saiu para um morador de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, uma abordagem de rua terminou em uma resposta inusitada que surpreendeu o repórter Mateus Massena.

A equipe acompanhava a movimentação em uma casa lotérica após a divulgação do resultado. Segundo o jornalista, o prêmio acumulado de quase R$ 9 milhões despertou a curiosidade de moradores da região, que tentavam descobrir quem seria o novo ganhador.

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“Todo mundo querendo descobrir quem é o novo milionário da cidade”, comentou o repórter durante a transmissão ao vivo. Na sequência, ao abordar uma mulher que passava pelo local, o jornalista perguntou o que ela faria caso fosse contemplada com o valor milionário.

“Estamos ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. O que a senhora faria com quase R$ 9 milhões na conta?”, questionou. A resposta, no entanto, fugiu completamente do tom esperado da reportagem e surpreendeu a equipe: “Eu comprava tudo em bomba para estourar no mundo todo. Fazia uma guerra mundial. Nós estamos merecendo isso. Não tem mais proveito de nada na vida”, disse a entrevistada antes de deixar o local.

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A declaração causou constrangimento e surpresa durante a transmissão. O repórter tentou dar sequência à matéria, enquanto pessoas que acompanhavam a gravação reagiram com risos diante da situação inesperada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)