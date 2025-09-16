Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Relembre a trágica morte de Elias Gleizer, o eterno Padre Olavo de Terra Nostra

Ator consagrado por papéis icônicos na televisão brasileira, faleceu em 2015, aos 81 anos

Riulen Ropan
fonte

Apesar do fim trágico, Gleizer deixou um legado de mais de 25 novelas e personagens inesquecíveis. (Foto: Reprodução / TV Globo)

O ator Elias Gleizer, conhecido por seus papéis marcantes em novelas da TV Globo, faleceu em 2015, aos 81 anos, após complicações causadas por um acidente. A morte trágica do artista, lembrado pelo público como o Padre Olavo em Terra Nostra — atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo — comoveu fãs e colegas da teledramaturgia.

O acidente que levou à morte de Elias Gleizer

Em maio de 2015, Elias Gleizer sofreu uma queda em uma escada rolante, o que resultou em fraturas em cinco costelas e na perfuração de um pulmão. O ator foi internado, mas o estado de saúde se agravou rapidamente. Durante a internação, ele desenvolveu broncopneumonia, que evoluiu para uma falência circulatória.

Elias Gleizer não resistiu e morreu aos 81 anos. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

image Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda se reencontram na televisão após 26 anos
Casal viveu par romântico há 26 anos na novela Terra Nostra

image 'Terra Nostra' será a próxima novela reprisada na Globo
A novela acompanha os desdobramentos da vida dos protagonistas ao longo das décadas

image 'Golpe de Mestre', 'Todos os Homens do Presidente': relembre papéis marcantes de Robert Redford
Além da carreira como ator, Redford alcançou reconhecimento atrás das câmeras

Elias Gleizer: carreira e personagens marcantes

Apesar do fim trágico, Gleizer deixou um legado de mais de 25 novelas e personagens inesquecíveis. Nascido em 1934, em São Paulo, filho de imigrantes judeus poloneses, o ator começou no teatro ainda adolescente e logo conquistou espaço na televisão.

Ele atuou em diversas emissoras, como TV Tupi, TV Bandeirantes, SBT e Globo. Entre seus papéis mais famosos estão:

  • Jairo, em Tieta (1989);
  • Tio Zé, em Sonho Meu (1993);
  • Vô Pepe, em Era uma Vez (1998), sucesso com o público infantil;
  • Padre Olavo, em Terra Nostra (1999), atualmente reprisada.

Sobre sua trajetória, o ator chegou a brincar em entrevista ao Memória Globo, em 2011:

“Fiz mais de cinco novelas com crianças. Tenho cara de vovô. Mas fiz mais novelas de padre. Foram dez padres. Também fiz frei, só não consegui ser bispo.”

Vida pessoal

Embora fosse frequentemente associado a papéis de avô carinhoso, Elias Gleizer nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se inteiramente à carreira artística.

Terra Nostra no Vale a Pena Ver de Novo

A reprise de Terra Nostra, novela de 1999 escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, na Globo. O público pode rever o ator em um de seus papéis mais lembrados, reforçando a importância de Elias Gleizer na história da teledramaturgia brasileira.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Elias Gleizer

Terra Nostra

Padre Olavo Terra Nostra

Tv Globo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda