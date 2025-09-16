Relembre a trágica morte de Elias Gleizer, o eterno Padre Olavo de Terra Nostra

O ator Elias Gleizer, conhecido por seus papéis marcantes em novelas da TV Globo, faleceu em 2015, aos 81 anos, após complicações causadas por um acidente. A morte trágica do artista, lembrado pelo público como o Padre Olavo em Terra Nostra — atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo — comoveu fãs e colegas da teledramaturgia.

O acidente que levou à morte de Elias Gleizer

Em maio de 2015, Elias Gleizer sofreu uma queda em uma escada rolante, o que resultou em fraturas em cinco costelas e na perfuração de um pulmão. O ator foi internado, mas o estado de saúde se agravou rapidamente. Durante a internação, ele desenvolveu broncopneumonia, que evoluiu para uma falência circulatória.

Elias Gleizer não resistiu e morreu aos 81 anos. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

Elias Gleizer: carreira e personagens marcantes

Apesar do fim trágico, Gleizer deixou um legado de mais de 25 novelas e personagens inesquecíveis. Nascido em 1934, em São Paulo, filho de imigrantes judeus poloneses, o ator começou no teatro ainda adolescente e logo conquistou espaço na televisão.

Ele atuou em diversas emissoras, como TV Tupi, TV Bandeirantes, SBT e Globo. Entre seus papéis mais famosos estão:

Jairo , em Tieta (1989);

, em Tieta (1989); Tio Zé , em Sonho Meu (1993);

, em Sonho Meu (1993); Vô Pepe , em Era uma Vez (1998), sucesso com o público infantil;

, em Era uma Vez (1998), sucesso com o público infantil; Padre Olavo, em Terra Nostra (1999), atualmente reprisada.

Sobre sua trajetória, o ator chegou a brincar em entrevista ao Memória Globo, em 2011:

“Fiz mais de cinco novelas com crianças. Tenho cara de vovô. Mas fiz mais novelas de padre. Foram dez padres. Também fiz frei, só não consegui ser bispo.”

Vida pessoal

Embora fosse frequentemente associado a papéis de avô carinhoso, Elias Gleizer nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se inteiramente à carreira artística.

Terra Nostra no Vale a Pena Ver de Novo

A reprise de Terra Nostra, novela de 1999 escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, na Globo. O público pode rever o ator em um de seus papéis mais lembrados, reforçando a importância de Elias Gleizer na história da teledramaturgia brasileira.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)