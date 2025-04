Receita para Páscoa: aprenda a preparar o irresistível "Bacalhau do Almeida"

Com a chegada da Semana Santa aumenta a procura por bacalhau, um dos principais ingredientes de várias receitas famosas do período. Por isso, um restaurante localizado em um shopping no bairro do Reduto, ensina a fazer um dos mais tradicionais pratos do empreendimento: o Bacalhau do Almeida.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, a receita é a cara da Páscoa. Ele destaca que, neste período, esse é um dos pratos mais pedidos pelos clientes e que eles também têm a oportunidade de comprar cortes selecionados do bacalhau para o preparo em casa.

Confira os ingredientes para fazer o Bacalhau do Almeida:

330g de confit de bacalhau dessalgado;

500 ml de azeite

60g de azeitona preta

60g de brócolis

165g de arroz

175g de batata baby

1 ovo de galinha

Sal a gosto

Confira o modo de preparo do Bacalhau do Almeida:

Prepare o confit de bacalhau na frigideira com azeite

Depois de selado, leve o peixe ao forno por 8 minutos para gratinar

Adicione os demais ingredientes e sirva-se.