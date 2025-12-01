Capa Jornal Amazônia
‘Rage bait’ é eleita palavra do ano pelo dicionário Oxford; entenda o que é!

Você já ouviu falar na expressão ou utiliza diariamente? Seja como for, entenda o que significa!

Riulen Ropan
fonte

Segundo a editora do dicionário Oxford, o uso de “rage bait” disparou nos últimos 12 meses. (Foto: Freepik)

A nova tendência nas redes sociais ganhou nome oficial: “rage bait” — ou isca de raiva, em português. A expressão, que descreve conteúdos feitos para provocar indignação e gerar engajamento, foi escolhida como palavra ou frase do ano pela Oxford University Press.

O termo se refere a publicações estrategicamente criadas para despertar irritação nos usuários. A lógica é simples: quanto mais raiva um post causa, maior a chance de comentários, compartilhamentos e curtidas — mesmo que negativos. Esse comportamento impulsiona o alcance do conteúdo e alimenta discussões acaloradas, muitas vezes polarizadas.

Por que o termo se destacou em 2025

Segundo a editora do dicionário Oxford, o uso de “rage bait” disparou nos últimos 12 meses, superando concorrentes como “aura farming” e “biohack”.

Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, afirmou que o fenômeno reflete maior consciência das pessoas sobre as táticas usadas para manipular emoções online.

 “O fato de o termo ‘rage bait’ existir e ter registrado um aumento tão expressivo de uso mostra que estamos mais atentos às táticas de manipulação que nos capturam online”, destacou.

Internet domina as palavras do ano

A escolha da Oxford não é isolada. Outros grandes dicionários também selecionaram termos ligados à tecnologia e ao comportamento digital como palavras do ano, reforçando a influência crescente da internet na linguagem contemporânea.

Collins Dictionary: elegeu vibe coding, técnica de desenvolvimento de software que usa inteligência artificial para transformar linguagem natural em código.

Cambridge Dictionary: escolheu parasocial, referência aos relacionamentos criados virtualmente com influenciadores ou celebridades desconhecidas na vida real.

Um retrato do nosso tempo

As escolhas mostram como a linguagem digital molda nosso vocabulário e traduz mudanças sociais. Da manipulação do engajamento às novas formas de interação e programação, os termos revelam o impacto direto da tecnologia no cotidiano — e como seguimos tentando nomear os fenômenos que surgem a cada ano.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

