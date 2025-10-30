Palavra do ano de 2025 é o número ‘67’; entenda a gíria e o que significa!

O site Dictionary.com anúnciou que "67" (six-seven) é a Palavra do Ano de 2025. A escolha da palavra seguiu alguns critérios que provam a força da linguagem da Geração Alpha (nascidos a partir de 2010) nas redes sociais. Segundo o site, a gíria se espalhou entre os mais jovens, principalmente nos EUA.

Se você nunca ouviu falar, não se preocupe! A expressão, que é quase impossível de definir com precisão, tornou-se um verdadeiro "marco cultural" para os jovens, funcionando como uma senha para conexão e identidade dentro de grupos online.

Por que "67" se tornou a palavra do ano?

(Foto: Divulgação / Dictionary.com)

A escolha não é aleatória. A equipe de lexicografia do Dictionary.com analisou:

Buscas no Google : As pesquisas por "67 significado" ou "o que é 67" cresceram mais de seis vezes desde junho de 2025, indicando um forte interesse.

: As pesquisas por "67 significado" ou "o que é 67" cresceram mais de seis vezes desde junho de 2025, indicando um forte interesse. Tendências em Redes Sociais : O termo bombou no TikTok, X (Twitter) e outros canais.

: O termo bombou no TikTok, X (Twitter) e outros canais. Frequência em Notícias: A expressão começou a aparecer em reportagens e fóruns de professores.

O que pode ter impulsionado a ascensão meteórica de "67" foram três fatores principais:

A música “ Doot Doot (6 7) ”, do rapper Skrilla.

”, do rapper Skrilla. Vídeos virais de basquete no TikTok que popularizaram o termo.

que popularizaram o termo. O "The 67 Kid", um garoto que repetiu a expressão exaustivamente em um jogo, transformando-a em meme.

Em fóruns, educadores relatam que "67" virou a resposta genérica dos estudantes para qualquer pergunta em sala de aula. Em escolas americanas, profesorres chegaram a proibir a expressão.

O que Significa "67"?

O Dictionary.com admite: o significado de "67" é propositalmente vago. E é exatamente aí que reside a força do termo.

Os usos mais comuns, segundo a análise, são:

" Mais ou menos " ou " pode ser isso ou aquilo " (uma resposta vaga).

" ou " " (uma resposta vaga). Uma resposta genérica, irritante e enigmática, usada como inside joke (piada interna) do grupo.

A gíria "67" é um exemplo perfeito do fenômeno chamado "brainrot slang" (algo como "gíria de deterioração mental"). Essa é uma linguagem sem sentido, criada para ser compartilhada e espalhada rapidamente em memes, vídeos curtos e conversas criptografadas em comunidades online.

O Dictionary.com destaca que "67" simboliza a velocidade com que uma gíria da internet pode atravessar fronteiras e virar linguagem global. "Um '67' bem colocado sinaliza que você faz parte do grupo", afirma a equipe.

Outras Tendências de Busca: As palavras finalistas de 2025

"67" venceu uma lista de finalistas que reflete os debates mais quentes de 2025, de tecnologia a cultura pop, todos termos com grande volume de pesquisa.

A seguir, a lista das palavras que marcaram as buscas no Google e o vocabulário global em 2025:

agentic: Termo usado para IA (Inteligência Artificial) com autonomia e capacidade de tomar decisões, refletindo o debate sobre a ética na tecnologia.

Termo usado para IA (Inteligência Artificial) com autonomia e capacidade de tomar decisões, refletindo o debate sobre a ética na tecnologia. aura farming: O ato de "cultivar presença" ou uma "vibe" específica para atrair atenção e engajamento nas redes sociais.

O ato de "cultivar presença" ou uma "vibe" específica para atrair atenção e engajamento nas redes sociais. broligarchy: Crítica à elite masculina e homogênea que domina o poder político e as empresas de tecnologia.

Crítica à elite masculina e homogênea que domina o poder político e as empresas de tecnologia. clanker: Apelido irônico e depreciativo dado a modelos de Inteligência Artificial e chatbots, mostrando a desconfiança popular com a tecnologia.

Apelido irônico e depreciativo dado a modelos de Inteligência Artificial e chatbots, mostrando a desconfiança popular com a tecnologia. 🧨(emoji TNT) (referência a Taylor Swift + Travis Kelce): Virou uma referência popular nas buscas para o relacionamento do casal, indicando a força da cultura pop.

(referência a Taylor Swift + Travis Kelce): Virou uma referência popular nas buscas para o relacionamento do casal, indicando a força da cultura pop. Gen Z stare: O "olhar neutro ou vazio", uma expressão facial associada à Geração Z em vídeos e memes.

O "olhar neutro ou vazio", uma expressão facial associada à Geração Z em vídeos e memes. kiss cam: Ganhou novo significado após um viral em show do Coldplay, mostrando como eventos culturais impulsionam o vocabulário.

Ganhou novo significado após um viral em show do Coldplay, mostrando como eventos culturais impulsionam o vocabulário. overtourism: Turismo excessivo que gera pressão social e ambiental em cidades e comunidades tradicionais, um tópico de debate global.

Turismo excessivo que gera pressão social e ambiental em cidades e comunidades tradicionais, um tópico de debate global. tariff: As tarifas voltaram ao centro da política internacional e do comércio global.

As tarifas voltaram ao centro da política internacional e do comércio global. tradwife: Estética e estilo de vida de "esposa tradicional" em alta nas redes, um tema controverso e muito buscado.

