Palavra do ano de 2025 é o número ‘67’; entenda a gíria e o que significa!

Dicionário online 'Dictionary.com' divulgou que a palavra que marcou o ano na verdade é um número, uma gíria que se popularizou entre os jovens

Riulen Ropan
fonte

Música e meme podem ter popularizado a gíria como a palavra do ano. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O site Dictionary.com anúnciou que "67" (six-seven) é a Palavra do Ano de 2025. A escolha da palavra seguiu alguns critérios que provam a força da linguagem da Geração Alpha (nascidos a partir de 2010) nas redes sociais. Segundo o site, a gíria se espalhou entre os mais jovens, principalmente nos EUA.

Se você nunca ouviu falar, não se preocupe! A expressão, que é quase impossível de definir com precisão, tornou-se um verdadeiro "marco cultural" para os jovens, funcionando como uma senha para conexão e identidade dentro de grupos online.

Por que "67" se tornou a palavra do ano?

image (Foto: Divulgação / Dictionary.com)

A escolha não é aleatória. A equipe de lexicografia do Dictionary.com analisou:

  • Buscas no Google: As pesquisas por "67 significado" ou "o que é 67" cresceram mais de seis vezes desde junho de 2025, indicando um forte interesse.
  • Tendências em Redes Sociais: O termo bombou no TikTok, X (Twitter) e outros canais.
  • Frequência em Notícias: A expressão começou a aparecer em reportagens e fóruns de professores.

O que pode ter impulsionado a ascensão meteórica de "67" foram três fatores principais:

  • A música “Doot Doot (6 7)”, do rapper Skrilla.
  • Vídeos virais de basquete no TikTok que popularizaram o termo.
  • O "The 67 Kid", um garoto que repetiu a expressão exaustivamente em um jogo, transformando-a em meme.

Em fóruns, educadores relatam que "67" virou a resposta genérica dos estudantes para qualquer pergunta em sala de aula. Em escolas americanas, profesorres chegaram a proibir a expressão.

O que Significa "67"?

O Dictionary.com admite: o significado de "67" é propositalmente vago. E é exatamente aí que reside a força do termo.

Os usos mais comuns, segundo a análise, são:

  • "Mais ou menos" ou "pode ser isso ou aquilo" (uma resposta vaga).
  • Uma resposta genérica, irritante e enigmática, usada como inside joke (piada interna) do grupo.

A gíria "67" é um exemplo perfeito do fenômeno chamado "brainrot slang" (algo como "gíria de deterioração mental"). Essa é uma linguagem sem sentido, criada para ser compartilhada e espalhada rapidamente em memes, vídeos curtos e conversas criptografadas em comunidades online.

O Dictionary.com destaca que "67" simboliza a velocidade com que uma gíria da internet pode atravessar fronteiras e virar linguagem global. "Um '67' bem colocado sinaliza que você faz parte do grupo", afirma a equipe.

Outras Tendências de Busca: As palavras finalistas de 2025

"67" venceu uma lista de finalistas que reflete os debates mais quentes de 2025, de tecnologia a cultura pop, todos termos com grande volume de pesquisa.

A seguir, a lista das palavras que marcaram as buscas no Google e o vocabulário global em 2025:

  • agentic: Termo usado para IA (Inteligência Artificial) com autonomia e capacidade de tomar decisões, refletindo o debate sobre a ética na tecnologia.
  • aura farming: O ato de "cultivar presença" ou uma "vibe" específica para atrair atenção e engajamento nas redes sociais.
  • broligarchy: Crítica à elite masculina e homogênea que domina o poder político e as empresas de tecnologia.
  • clanker: Apelido irônico e depreciativo dado a modelos de Inteligência Artificial e chatbots, mostrando a desconfiança popular com a tecnologia.
  • 🧨(emoji TNT) (referência a Taylor Swift + Travis Kelce): Virou uma referência popular nas buscas para o relacionamento do casal, indicando a força da cultura pop.
  • Gen Z stare: O "olhar neutro ou vazio", uma expressão facial associada à Geração Z em vídeos e memes.
  • kiss cam: Ganhou novo significado após um viral em show do Coldplay, mostrando como eventos culturais impulsionam o vocabulário.
  • overtourism: Turismo excessivo que gera pressão social e ambiental em cidades e comunidades tradicionais, um tópico de debate global.
  • tariff: As tarifas voltaram ao centro da política internacional e do comércio global.
  • tradwife: Estética e estilo de vida de "esposa tradicional" em alta nas redes, um tema controverso e muito buscado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

