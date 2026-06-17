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Quer ter seu nome no espaço? NASA abre participação gratuita em nova missão

Participação é gratuita e permite que pessoas de todo o mundo enviem seus nomes para acompanhar o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman

Hannah Franco
fonte

NASA abre inscrições para enviar seu nome ao espaço em nova missão espacial (Nasa)

A NASA abriu inscrições para quem deseja participar simbolicamente de uma de suas próximas missões espaciais. A agência norte-americana está permitindo que pessoas de todo o mundo enviem seus nomes para embarcar virtualmente no Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, que tem lançamento previsto para 30 de agosto.

A iniciativa é gratuita e funciona de forma simples: os nomes cadastrados serão armazenados em um arquivo digital que viajará junto com o observatório espacial durante sua missão no espaço profundo. Após a inscrição, os participantes recebem um certificado digital personalizado.

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O projeto faz parte de uma tradição da NASA de aproximar o público das missões científicas, permitindo que milhões de pessoas acompanhem simbolicamente algumas das mais importantes explorações espaciais da atualidade.

O que é o telescópio Nancy Grace Roman?

Considerado um dos projetos mais ambiciosos da nova geração da NASA, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman foi desenvolvido para investigar alguns dos maiores mistérios do universo.

O equipamento possui um campo de visão muito mais amplo que o de outros telescópios espaciais e utilizará tecnologia infravermelha para observar regiões gigantescas do cosmos com riqueza de detalhes.

Entre os principais objetivos da missão estão:

  • Mapear bilhões de galáxias;
  • Investigar a misteriosa energia escura;
  • Descobrir e estudar planetas fora do Sistema Solar;
  • Observar regiões onde novos sistemas planetários estão se formando;
  • Produzir um dos mapas mais completos da Via Láctea.

Os cientistas esperam que o telescópio ajude a responder questões fundamentais sobre a origem, evolução e estrutura do universo.

Como enviar seu nome para o espaço?

A participação é totalmente gratuita e pode ser feita pela internet. Após o cadastro, o nome passa a integrar um arquivo digital que acompanhará o telescópio durante toda a missão.

Embora a ação seja simbólica e não interfira no funcionamento do equipamento, o arquivo viajará por mais de 1 milhão de quilômetros da Terra, tornando a experiência especial para entusiastas da astronomia e da exploração espacial.

Missão pode revolucionar estudos sobre o universo

O Nancy Grace Roman é apontado como um dos telescópios mais importantes da próxima década. Com capacidade para observar áreas muito maiores do céu em menos tempo, ele permitirá aos cientistas realizar um verdadeiro censo cósmico, coletando informações sobre galáxias, estrelas e exoplanetas em uma escala sem precedentes.

O lançamento, previsto para agosto, representa mais um passo da NASA na busca por respostas sobre a formação do universo e os fenômenos que ainda desafiam a ciência moderna.

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