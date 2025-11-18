Quem é Manu Cit, a influenciadora que 'flagrou' o noivo em balada e chocou a web?

A influenciadora digital Manuela Cit, conhecida nas redes sociais como Manu Cit, por seu conteúdo de lifestyle e fitness, se tornou o assunto mais comentado da internet nesta semana após a suposta traição de seu noivo, o empresário Hernane Ferreira, vir à tona. Manu e Hernane ficaram noivos neste ano.

Imagens e vídeos de Hernane em uma balada, acompanhado de outra mulher, foram enviados à própria Manu por uma seguidora, desencadeando uma crise que culminou não somente no sumiço da aliança de Manu, como também na exclusão das fotos do casal nas redes. Mas, afinal, quem é Manu Cit e qual a razão dessa polêmica que chocar a web?

Quem é Manu Cit?

Com apenas 21 anos, Manu Cit é um nome de peso no universo digital brasileiro e da nova geração, somando quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Manu é conhecida por ter uma rotina fitness de treinos de corrida, ciclismo e natação



Antes disso, já era reconhecida por criar conteúdos de treinos de academia e alimentação saudável ao mesmo tempo em que cursava medicina na UFRJ. Manu também é sócia de uma rede de academia focada na geração Z e dona de uma loja de suplementos alimentares de balas em goma.

Manu chamou atenção da web pela primeira vez, quando decidiu largar o curso de medicina em 2024. A motivação foi o crescimento exponencial de sua carreira nas redes sociais, que começou a mostrar seu dia a dia regrado e produtivo. Ela trancou o curso para ficar focada de forma integral na criação de conteúdo.

VEJA MAIS





O noivado e a crise

Manu e o empresário Hernane Ferreira tornaram público o relacionamento no início deste ano e, em agosto de 2025, anunciaram o noivado com direito a declarações emocionantes nas redes sociais. O jantar de noivado, que selou o compromisso, aconteceu há cerca poucos meses, tornando o escândalo da suposta traição ainda mais chocante para os seguidores.

"Eu disse sim! Para o homem que Deus colocou na minha vida, que todos os dias desperta o melhor de mim, com quem vou construir uma família linda e que serve a Deus com alegria", escreveu Manu na época do pedido.

A crise se instalou no último fim de semana quando perfis de fofoca e uma seguidora identificada apenas como "Isa", compartilharam fotos e vídeos de Hernane em uma balada, supostamente na ausência de Manu Cit. No vídeo, Hernane aparece com uma mulher em seu colo.

Embora Manu Cit não tenha se pronunciado oficialmente sobre a situação, as atitudes em suas redes sociais deixam claro o estado da crise: A influenciadora apareceu em seus Stories sem o anel de noivado na manhã de segunda-feira (17/11). Além disso, todas as fotos em que o casal aparecia junto foram removidas do seu feed do Instagram e a irmã de Manu, Sophia Cit, também deixou de seguir o cunhado nas redes, em um claro sinal de apoio.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.