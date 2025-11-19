Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é Iansã? Saiba quem é a orixá retratada por criança e alvo de polêmica em escola

Representada em um desenho feito por uma aluna, a orixá Iansã voltou ao centro de um debate sobre intolerância religiosa

Gabrielle Borges
fonte

A polêmica em torno do desenho de Iansã feito por uma aluna expôs a persistência da intolerância religiosa no país. (Reprodução/Pinterest)

Recentemente, uma polêmica envolvendo Iansã, orixá das religiões afro-brasileiras, ganhou destaque na mídia: uma criança teria desenhado a deusa em uma atividade escolar, gerando questionamentos de intolerância religiosa e envolvimento policial. A repercussão reacendeu a importância de compreender quem é a orixá dos ventos e das tempestades e por que manifestações culturais de matriz africana ainda enfrentam resistência no ambiente escolar.

Leia a seguir para entender quem é Iansã, por que ela é tão poderosa e simbólica, além de conhecer o quadro legal que protege religiões de matriz africana no Brasil.

Quem é Iansã?

Iansã, também chamada de Oyá, é uma das orixás mais fortes e marcantes das tradições afro-brasileiras. Conhecida como senhora dos ventos, das tempestades e dos relâmpagos, ela representa movimento, coragem e transformação. Na mitologia iorubá, é retratada por ser uma guerreira destemida, que não teme desafios e está sempre pronta para defender seus filhos espirituais.

Seu nome está associado à mudança:  O vento que varre, a tempestade que renova, o trovão que anuncia novos ciclos. Por isso, é vista como a orixá da força feminina ativa, da determinação e das transformações profundas na vida. A saudação tradicional dedicada à orixá é “Eparrey, Iansã!”, expressão usada para reverenciar sua força e pedir sua proteção. As cores que representam Iansã são vermelho, rosa e branco, tons que remetem à sua energia vibrantes.

Importância na espiritualidade afro-brasileira

Como uma das principais divindades do candomblé e da umbanda, Iansã tem papel essencial nos rituais e no imaginário religioso de matrizes africanas. Ela representa impulsão, vitalidade e ação, a energia que empurra para frente, que rompe ciclos e que permite renovações profundas. Também é considerada uma orixá ligada ao mundo espiritual, conduzindo almas e protegendo caminhos.

O caso que gerou polêmica

A polêmica em torno do desenho de Iansã feito por uma aluna expôs a persistência da intolerância religiosa no país.O episódio fez com que o pai de outra aluna chamasse a polícia e um policial invadiu a escola portando uma metralhadora. O caso provocou discussões sobre o espaço das religiões de matriz africana na escola e sobre o direito das crianças expressarem sua identidade cultural e espiritual sem sofrer preconceito. 

O que diz a lei brasileira sobre intolerância religiosa:

  • legislação brasileira garante a liberdade religiosa e prevê punições para atos de discriminação:
  • Constituição Federal assegura o livre exercício dos cultos e o respeito às crenças de todos.
  • Lei nº 7.716/1989 considera crime qualquer ato de intolerância motivado por religião.

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) reconhece e protege expressamente as religiões de matriz africana, garantindo o direito à prática, aos rituais e às manifestações simbólicas.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

