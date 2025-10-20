Capa Jornal Amazônia
Qual o melhor horário para jantar e não engordar? Médico especialista responde!

As refeições realizadas durante a noite podem dificultar a queima de gordura no corpo

Victoria Rodrigues
fonte

O horário ideal para a última refeição dia seria às 19h. (Foto: Freepik)

Algumas pesquisas realizadas recentemente descobriram que, para as pessoas que desejam emagrecer, o tipo de alimento que elas comem é tão importante quanto o horário em que ele é consumido. Isso porque, refeições realizadas durante à noite, por exemplo, podem causar um desaceleramento no metabolismo, aumentar os hormônios da fome e dificultar, desse modo, a queima de gordura do corpo.

“Comer muito tarde mantém a insulina e o açúcar no sangue elevados quando seu corpo deveria estar relaxando, o que desativa a queima de gordura. Quando você come tarde, está, na prática, pedindo ao seu corpo para digerir uma refeição enquanto se prepara para o descanso. Isso significa que mais energia é armazenada em vez de queimada”, explicou o professor Franklin Joseph, diretor médico de uma clínica de peso, em entrevista ao jornal Extra.

Afinal, qual o melhor horário para jantar?

Ainda segundo o professor e diretor médico Franklin Joseph, terminar as refeições noturnas, seja um lanche ou jantar, antes das 19h seria ideal para aquelas pessoas que estão passando pelo processo de emagrecimento. Além disso, essa ação também pode ter um grande efeito na eficiência com que o corpo queima gordura durante a noite, já que o metabolismo segue um ritmo de 24 horas.

Nesse cenário, a indicação não seria parar de comer ou cortar o jantar todas as noites da rotina, mas sim adiantar o horário da refeição noturna e comer apenas no outro dia. "Você não precisa passar fome. Basta adiantar um pouco a última mordida. Seu sono melhora, a digestão melhora e, com o tempo, a perda de gordura fica mais fácil sem mudar um único ingrediente”, finalizou Franklin Joseph.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

