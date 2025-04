Qual a forma correta de posicionar espelhos em casa para atrair boas energias?

Você já comprou um espelho para a sua casa e ficou se perguntando onde iria colocar? Se sim, existe uma maneira certa de posicioná-los, porque o modo como eles são colocados reflete um impacto significativo na vibração do ambiente. De acordo com a filosofia milenar Feng Shui, eles são uma parte importante da casa que tem capacidade de harmonizar o espaço com base na fluidez das energias.

Além disso, os ensinamentos do Feng Shui destacam que alguns lugares da casa podem drenar a energia vital do local. Desse modo, se por um lado os espelhos podem aumentar a luz, por outro a sua posição inadequada pode ocasionar sérios problemas para os próprios moradores que precisam de fontes energéticas para viver bem o dia a dia.

Nesse sentido, entre os locais que não são indicados colocar o espelho, estão a frente da porta de entrada, porque ele pode repelir a energia positiva que deveria entrar no lar, e a cozinha, pois os espelhos podem refletir o fogo do fogão, o que desequilibra as energias, segundo o Feng Shui. É importante ressaltar que essa filosofia oriental milenar é apenas um conceito místico que não possui comprovação científica, o que deixa a critério de cada um decidir acreditar na crença ou não.

Confira os locais certos para posicionar os espelhos na casa:

No hall de entrada

Os espelhos podem gerar uma sensação de amplitude se forem colocados na lateral, sem refletir a porta de entrada, além de ajudar a levantar a energia do local.

Nos corredores

Posicionar espelhos nos corredores pode suavizar o fluxo de vibração e, desse modo, contribuir para um ambiente mais equilibrado.

Em salas de estar ou jantar

Já nas salas de estar ou jantar, os espelhos podem ser poderosos aliados na decoração, porque aumentam o espaço e a luminosidade, o que apresenta um lugar mais agradável.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)