Qual a cor certa do traje de banho do seu filho? Entenda por que isso pode salvar vidas

Durante as férias escolares, o movimento em praias, piscinas e balneários aumenta muito, e com isso cresce o risco de acidentes envolvendo crianças em ambientes aquáticos. Para garantir mais segurança, existe um detalhe simples que pode fazer toda a diferença: a escolha da cor da roupa de banho infantil.

A cor do traje de banho pode facilitar a localização rápida da criança na água, ajudando a evitar afogamentos e outros acidentes. Confira as dicas e orientações a seguir para escolher as cores mais seguras para os trajes de banho infantis.

VEJA MAIS

👕 Por que a cor da roupa faz tanta diferença?

Quando uma criança está na água, seja em uma piscina, rio, lago ou no mar, a visibilidade se torna um fator crítico para a segurança. Algumas cores, como azul, branco, verde ou tons pastéis, se misturam facilmente com o tom da água ou com o fundo da piscina. Isso significa que, à distância ou sob a superfície, a criança pode "desaparecer aos olhos" dos responsáveis e salva-vidas.

A movimentação da água, a luz do sol, o reflexo do céu e até a profundidade do local tornam a identificação visual muito mais difícil quando a criança está usando roupas que se camuflam no ambiente.

Isso significa que, quanto mais visível for a roupa, maior a chance de agir rápido em uma emergência.

Como a cor da roupa de banho infantil ajuda a prevenir acidentes na água. (Reprodução/Redes Sociais)

🚨 O que diz o Corpo de Bombeiros?

Em um vídeo informativo divulgado durante a temporada de férias, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) demonstrou como as cores influenciam na visualização das crianças na água.

A corporação ressaltou que tons como azul e verde desaparecem rapidamente, enquanto cores mais vibrantes facilitam a localização em situações de emergência. "Vista seus filhos com cores vivas", orienta o vídeo.

✅ Quais são as melhores cores para roupas de banho?

Essas cores são fáceis de ver à distância e com água em movimento:

Amarelo

Laranja

Rosa

Vermelho

Verde-limão

Esses tons, especialmente com estampas fluorescentes, se destacam tanto em piscinas turvas quanto no mar, mesmo em dias nublados ou com muita gente.

🚫 E as cores que devem ser evitadas?

Essas cores se confundem facilmente com a água ou sombras naturais:

Branco e tons pastéis;

Azul claro ou escuro — se misturam com a água;

Preto, marrom e cinza — podem parecer sujeira ou sombra.

Mesmo que pareçam estilosas, essas cores dificultam a identificação visual, especialmente em ambientes movimentados. Mas roupas escuras não se destacam?

Até podem, em piscinas de fundo claro. Mas o problema é que elas podem ser confundidas com folhas, sombras ou sujeira, e isso atrasa o reconhecimento pelos salva-vidas.

⚠️ Vale ressaltar que nenhuma cor substitui a supervisão constante de um adulto. No entanto, toda ajuda visual é bem-vinda e pode fazer a diferença.