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Professora paraense da UFRA assume cargo na Sociedade Brasileira de Administração Pública

A participação da pesquisadora da Universidade Federal Rural da Amazônia amplia o protagonismo da produção científica regional em nível nacional

O Liberal
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Dra. Ynis Cristine fortalecerá a representatividade da região Norte nos debates nacionais sobre Administração Pública e ciência (Imagem: Arquivo pessoal)

A professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Dra. Ynis Cristine de Santana Martins Lino Ferreira, tomou posse no Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) para o biênio 2026–2028. A posse ocorreu no Tribunal de Contas da União (TCU).

A SBAP é a principal sociedade científica do Brasil focada em pesquisa, ensino e conhecimento em Administração Pública A participação da pesquisadora amplia a representatividade da Amazônia em espaços de formulação e difusão científica, fortalecendo a região Norte nos debates sobre gestão pública, inovação e sustentabilidade.

Doutora em Administração, Ynis integrou a primeira turma de doutores da Região Norte, um marco para a consolidação da pesquisa científica local Desde então, sua atuação acadêmica foca em governança, inovação, acessibilidade e políticas públicas.

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Atualmente, Ynis é docente do Programa de Pós-graduação em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (PPGEDAM) da UFPA Na UFRA, além de pesquisadora, preside a Comissão Inclusão e Acessibilidade e coordena o Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo, Inovação e Inclusão das Amazônias (Cipó).

Para a docente, a missão na SBAP representa um reconhecimento da ciência produzida na Amazônia e uma oportunidade de ampliar o debate nacional sobre equidade Ynis defende que a acessibilidade deve integrar o planejamento e a governança, sendo um elemento estruturante para a boa administração pública.

Protagonismo amazônida

A nova gestão da SBAP, 2026–2028, será presidida pelo professor Mário Vasconcellos Sobrinho Ele ressaltou o compromisso da entidade com uma Administração Pública plural, ética e conectada às realidades locais.

A gestão está estruturada em quatro eixos: modernização administrativa, ampliação de relações nacionais e internacionais, consolidação de debates e divulgação científica, e fortalecimento da comunicação institucional Prioridades incluem a elaboração do PDI, cooperação com programas de pós-graduação e o fortalecimento do Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP).

Nesse cenário, a participação de uma pesquisadora amazônida na diretoria da Sociedade é crucial Ela assegura que as realidades da Amazônia sejam incorporadas aos debates nacionais, promovendo soluções inovadoras e inclusivas para os desafios da gestão pública brasileira.

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