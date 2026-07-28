Pesquisa da UFRA sobre cibersegurança é eleita uma das melhores do país e recebe menção honrosa

A pesquisa da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) sobre cibersegurança e proteção de dados foi indicada ao prêmio Best Paper e recebeu Menção Honrosa no 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2026).
Desenvolvido pelos discentes Saymon Davidson Lima de Miranda e Rodrigo Brendo Costa, sob orientação da professora Dra. Ynis Cristine de Santana Martins Lino Ferreira, do Instituto Ciberespacial (ICIBE/UFRA), o artigo figurou entre os quatro melhores trabalhos de todo o evento nacional. Ynis também é pesquisadora e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo, Inovação e Inclusão das Amazônias (CIPÓ).
O reconhecimento se deu no 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2026), onde mais de 2.000 artigos foram submetidos. Ele recebeu Menção Honrosa e foi indicado ao prêmio Best Paper, uma das mais importantes distinções científicas da área de Computação no Brasil.
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O Trabalho Premiado
O artigo premiado intitula-se "Cibersegurança na Amazônia Legal: Mitigando Assimetrias de Proteção com CIS Controls IG1 e Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)". Ele foi apresentado no 7º Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS 2026), que integra a programação oficial do CSBC.
O processo de seleção do congresso adiciona relevância ao reconhecimento. Todos os trabalhos submetidos ao CSBC são avaliados pelo sistema double-blind review (avaliação duplo-cega). Esta metodologia é amplamente utilizada em eventos científicos internacionais. Nela, avaliadores e autores não conhecem as identidades um do outro, garantindo imparcialidade e isonomia.
Contribuição para a Amazônia Legal
O trabalho propõe estratégias para reduzir assimetrias de proteção de dados na Amazônia Legal. Isso é feito pela adoção dos CIS Controls Implementation Group 1 (IG1), em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A pesquisa fortalece a governança em segurança da informação. Ela oferece caminhos para que organizações da região amazônica implementem controles de cibersegurança.
Além da contribuição técnica, o estudo ressalta o potencial da pesquisa amazônica. Ela visa responder a desafios nacionais de transformação digital, proteção de dados e segurança cibernética. São temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e a soberania tecnológica do Brasil.
O resultado fortalece o protagonismo do ICIBE e do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo, Inovação e Inclusão das Amazônias (CIPÓ) e mostra a capacidade da universidade de formar pesquisadores e desenvolver estudos competitivos na Amazônia e para além dela.