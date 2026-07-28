Pesquisa da UFRA sobre cibersegurança é eleita uma das melhores do país e recebe menção honrosa

O artigo sobre cibersegurança e proteção de dados, feito por discentes e professora, é um dos quatro melhores do país no maior congresso de Computação do país.

A pesquisa da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) sobre cibersegurança e proteção de dados foi indicada ao prêmio Best Paper e recebeu Menção Honrosa no 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2026).

Desenvolvido pelos discentes Saymon Davidson Lima de Miranda e Rodrigo Brendo Costa, sob orientação da professora Dra. Ynis Cristine de Santana Martins Lino Ferreira, do Instituto Ciberespacial (ICIBE/UFRA), o artigo figurou entre os quatro melhores trabalhos de todo o evento nacional. Ynis também é pesquisadora e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo, Inovação e Inclusão das Amazônias (CIPÓ).

O reconhecimento se deu no 46º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2026), onde mais de 2.000 artigos foram submetidos. Ele recebeu Menção Honrosa e foi indicado ao prêmio Best Paper, uma das mais importantes distinções científicas da área de Computação no Brasil.

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O Trabalho Premiado

O artigo premiado intitula-se "Cibersegurança na Amazônia Legal: Mitigando Assimetrias de Proteção com CIS Controls IG1 e Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)". Ele foi apresentado no 7º Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS 2026), que integra a programação oficial do CSBC.

O processo de seleção do congresso adiciona relevância ao reconhecimento. Todos os trabalhos submetidos ao CSBC são avaliados pelo sistema double-blind review (avaliação duplo-cega). Esta metodologia é amplamente utilizada em eventos científicos internacionais. Nela, avaliadores e autores não conhecem as identidades um do outro, garantindo imparcialidade e isonomia.

Rodrigo Costa, discente da UFRA e também autor da pesquisa. (Imagem: Arquivo pessoal)

Contribuição para a Amazônia Legal

O trabalho propõe estratégias para reduzir assimetrias de proteção de dados na Amazônia Legal. Isso é feito pela adoção dos CIS Controls Implementation Group 1 (IG1), em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A pesquisa fortalece a governança em segurança da informação. Ela oferece caminhos para que organizações da região amazônica implementem controles de cibersegurança.

Além da contribuição técnica, o estudo ressalta o potencial da pesquisa amazônica. Ela visa responder a desafios nacionais de transformação digital, proteção de dados e segurança cibernética. São temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e a soberania tecnológica do Brasil.