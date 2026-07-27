UFOPA e Projeto Tecendo realizam a primeira teleconsulta no Baixo Amazonas e Tapajós

Ferramenta digital conecta profissionais da atenção primária a especialistas, visando colaborar com a saúde em municípios do Oeste do Pará

O Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) realizou sua primeira teleconsulta semanas atrás, no dia 30 de junho. O atendimento marca um avanço significativo para a saúde digital na Amazônia e beneficia as populações que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) em regiões de difícil acesso.

A teleconsulta foi conduzida pelo Dr. Rodrigo Rodrigues, nefrologista e coordenador do curso de Medicina da UFOPA. Ela representa o início concreto de um projeto que fortalece a assistência à população, otimiza o acesso a especialistas e contribui para a inovação no cuidado em saúde na região.

O que é telessaúde e como funciona no SUS

Coordenado pelo Prof. Dr. Hernane Guimarães Jr., o Núcleo foi desenvolvido em parceria com o projeto Tecendo Linhas do Cuidado Integral à Saúde na Amazônia. Esta iniciativa é da Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP/USP) e do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA (ISCO/UFOPA).

O projeto conta com apoio do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI/MS). A proposta visa ampliar o acesso à atenção especializada por atendimentos de telessaúde para pacientes em filas de espera, resolvendo casos de forma ágil e segura.

Telessaúde é o conjunto de serviços de saúde prestados à distância com apoio de tecnologias digitais de informação e comunicação. No SUS, ela se organiza em quatro modalidades principais:

Teleconsultoria: conecta profissionais da atenção primária a especialistas para discutir casos clínicos em tempo real ou de forma assíncrona

conecta profissionais da atenção primária a especialistas para discutir casos clínicos em tempo real ou de forma assíncrona Telediagnóstico: permite a interpretação remota de exames

permite a interpretação remota de exames Teleducação: voltada à formação continuada de equipes

voltada à formação continuada de equipes Segunda opinião formativa: qualifica o raciocínio clínico do profissional na linha de frente

O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, instituído pela Portaria GM/MS nº 2.546/2011, foi a base legal dessa política no país. Ele opera por núcleos regionais, em sua maioria, vinculados a universidades federais, garantindo integração entre ensino, pesquisa e serviço. Para territórios com grandes desigualdades no acesso à saúde, como cidades com logística complexa na Amazônia, a telessaúde não é uma ferramenta complementar. É essencial.

O médico nefrologista Rodrigo Rodrigues, coordenador do curso de Medicina da Ufopa, realizou o primeiro atendimento realizado por teleconsulta. (Foto: Divulgação)

Telessaúde na Amazônia

A eficácia da estratégia é comprovada por resultados robustos. No Rio Grande do Sul, dois a cada três casos discutidos em endocrinologia, neurologia e reumatologia são resolvidos por teleconsultoria, sem necessidade de encaminhamento.

Em Betim, Minas Gerais, a incorporação da teleconsultoria no fluxo de atenção especializada reduziu em 54,7% a fila inicial de encaminhamentos. Para a Amazônia, onde o deslocamento para um especialista pode ser longo, esse potencial é ainda mais relevante.

"A telessaúde é uma estratégia fundamental para regiões amazônicas como o Tapajós e o Baixo Amazonas", enfatiza Hernane Guimarães Jr., coordenador do Núcleo de Telessaúde da UFOPA.

Ferramenta digital conecta profissionais da atenção primária a especialistas, visando colaborar com a saúde em municípios do Oeste do Pará. (Foto: Divulgação)

Ele destaca as características dessas regiões: grandes distâncias geográficas, extensas áreas rurais, populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas, além de desafios relacionados ao transporte fluvial e terrestre.

É nesse cenário que o projeto Tecendo Linhas do Cuidado Integral à Saúde na Amazônia está investindo. A telessaúde é um dos produtos centrais do eixo de inovação digital do projeto.

Em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA, foi implantado um Núcleo de Telessaúde em Santarém como polo regional. Inicialmente, ele apoiou equipes de saúde da família dos seis municípios do projeto Tecendo: Almeirim, Prainha, Santarém, Rurópolis, Trairão e Jacareacanga.

Posteriormente, o Núcleo passou a abranger os demais municípios das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós. Ele atua com teleconsulta e teleconsultoria médica, teleodontologia e teleducação voltada à educação permanente das equipes de saúde.

Avanços e perspectivas de expansão do projeto

O Núcleo de Telessaúde da UFOPA iniciou suas atividades em maio de 2025 e encontra-se em processo de implantação e expansão. "O Núcleo não se restringe às oficinas ou ao monitoramento por aplicativo, mas representa uma estrutura permanente de apoio à Atenção Primária e à Atenção Especializada em Saúde na região", detalha o professor Hernane.

Os primeiros resultados são animadores. No final de maio de 2025, um treinamento foi realizado em Santarém. Participou a equipe do Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que se deslocou para capacitar a equipe local.

O apoio da UFMG foi decisivo na orientação sobre os fluxos de implementação do Núcleo e na apresentação e operação do sistema de teleconsultoria, desenvolvido pela própria instituição e adotado pela UFOPA.

Até o momento, quatro municípios assinaram termos de adesão. Secretários municipais de saúde e profissionais solicitantes foram formalmente cadastrados na plataforma. Em Almeirim, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem participaram de treinamento presencial, tornando-se multiplicadores do sistema junto às suas equipes. Isso garante capilaridade e autonomia no uso da ferramenta.

Foram realizadas quatro teleconsultorias e quatro atividades de teleducação com profissionais da região. O processo de cadastramento e habilitação dos municípios segue em andamento, com expectativa de ampliar progressivamente o número de atendimentos.

A teleodontologia, frente inovadora do projeto, propõe a teleorientação para prevenção e promoção da saúde bucal em áreas remotas. Também oferece teleconsultoria para cirurgiões-dentistas das UBS, com foco em gestantes, diabéticos e hipertensos.

O fluxo é operado pelo sistema e-SUS APS, já utilizado pelas equipes, o que reduz a barreira de adesão tecnológica.

A consolidação do Núcleo foi fortalecida pela aprovação da UFOPA no Edital nº 3/2025 da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde (SEIDIGI/MS). Isso garantiu financiamento para suas atividades por três anos.

O projeto prevê a implantação inicial em 12 municípios estratégicos do Oeste do Pará, com potencial de ampliação para os 20 municípios das regiões de saúde do Baixo Amazonas e Tapajós. "A aprovação representa um marco para a saúde digital na Amazônia, pois viabiliza investimentos em infraestrutura tecnológica, qualificação profissional, teleconsultorias, teleconsultas e telediagnósticos", afirma Hernane.

Ele complementa que isso contribui para reduzir desigualdades de acesso aos serviços especializados e fortalece a integração entre a universidade e o SUS. "Por meio da telessaúde, é possível ampliar o acesso a especialistas sem a necessidade de deslocamentos longos e onerosos, reduzindo custos para pacientes, familiares e gestores municipais", completa o professor.

Ele também ressalta que a estratégia qualifica as filas de espera, otimiza processos de regulação, fortalece a Atenção Primária à Saúde e possibilita diagnósticos e tratamentos mais oportunos, promovendo maior equidade no acesso aos serviços de saúde.