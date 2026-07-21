UFPA divulga sexta repescagem do PS 2026; saiba mais sobre o processo de habilitação

Apenas os candidatos que tiverem a habilitação deferida estarão aptos a efetivar a matrícula nas atividades acadêmicas

O Centro de Processos Seletivos (Ceps) da Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta terça-feira (21), a 7ª Chamada (6ª Repescagem) de candidatos classificados no Processo Seletivo UFPA 2026. Os convocados devem realizar a habilitação ao vínculo institucional, etapa obrigatória para garantir a vaga na universidade.

O processo começou às 16h desta terça-feira, com a abertura do Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), onde os estudantes deverão preencher os dados cadastrais e enviar a documentação exigida. O sistema permanecerá disponível até as 16h da próxima sexta-feira (24).

A habilitação será realizada em etapas. Primeiro, os candidatos deverão preencher o cadastro e anexar a documentação no sistema. Em seguida, haverá a validação da autodeclaração para candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas, além da verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD) para os classificados nas cotas específicas. A última fase consiste na apresentação dos documentos originais, destinada apenas aos candidatos que tiverem a documentação previamente deferida.

O cronograma completo está disponível na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac). De acordo com a UFPA, perderá o direito à vaga o candidato que deixar de cumprir qualquer uma das etapas previstas, não apresentar a documentação exigida ou não comprovar os requisitos da modalidade de cota para a qual foi classificado.

Para acessar o Cadastro Online de Calouros, o estudante deverá informar o número de inscrição e o CPF utilizados no Processo Seletivo UFPA 2026. Além dos documentos obrigatórios para todos os convocados, candidatos aprovados em modalidades de cotas, como escola pública, renda, pessoas com deficiência, quilombolas e pretos, pardos e indígenas (PPI), também deverão apresentar a documentação específica prevista no edital.