Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Por que a lentilha virou 'comida da sorte'? Entenda a tradição e o que a ciência diz sobre o grão

Símbolo de prosperidade, a lentilha carrega significados culturais, históricos e benefícios nutricionais comprovados pela ciência

Gabrielle Borges
fonte

Entre crenças populares e dados científicos, a lentilha segue firme no prato de milhões de brasileiros (Freepik)

Presença quase obrigatória na ceia da virada de ano em muitos lares brasileiros, a lentilha é conhecida popularmente como “comida da sorte”, associada à prosperidade, dinheiro e abundância.

Mas afinal, de onde vem essa crença? E o que a ciência realmente diz sobre a lentilha além do simbolismo? A tradição tem raízes antigas e remonta diversos povos antigos. Saiba mais a seguir. 

Roma antiga e imigração europeia

A crença de que a lentilha atrai riqueza tem origem na Roma Antiga. Na época, era costume presentear amigos e familiares com lentilhas no início do ano, já que o formato arredondado do grão lembrava moedas. A ideia era simples: assim como o alimento aumentava de volume quando cozido, o dinheiro também deveria se multiplicar ao longo do ano.

Com a imigração europeia, o hábito se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, onde se consolidou como um dos principais rituais alimentares do Réveillon.

Dessa forma, comer lentilha no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro passou a representar esperança, crescimento financeiro e estabilidade.

VEJA MAIS

image Atraia sorte na virada e faça um delicioso pernil desfiado com lentilha
O prato pode ser usado na ceia da virada para garantir sorte para toda a família ou no almoço de sexta-feira


image Receitas para Ano Novo: veja como fazer lentilha para atrair sorte e prosperidade na virada de ano
Oliberal.com ensina como fazer lentilha, dita como uma iguaria que traz sorte, dinheiro e prosperidade no ano que está por vir; confira

Alimento é rico em nutrientes e benefícios

Do ponto de vista científico, não há evidências de que o grão influencie diretamente a sorte ou a vida financeira. No entanto, nutricionistas destacam que a lentilha oferece benefícios reais à saúde.

O alimento é rico em proteínas vegetais, fibras, ferro, potássio e vitaminas do complexo B, nutrientes importantes para a energia, a concentração e o bom funcionamento do organismo. Pesquisas apontam que o consumo regular de lentilhas pode ajudar a reduzir o colesterol, controlar os níveis de açúcar no sangue e melhorar a saúde cardiovascular.

Esses fatores contribuem para mais disposição e qualidade de vida,  condições que, indiretamente, podem impactar positivamente a rotina profissional e pessoal.

Efeito emocional no ano-novo

Especialistas em saúde mental, assim como astrólogos também ressaltam o efeito emocional das tradições de Ano-Novo. Rituais simbólicos, como comer lentilha, ajudam a reforçar sentimentos de otimismo e motivação, influenciando atitudes e decisões ao longo do ano. Em outras palavras, a “sorte” pode estar mais relacionada ao comportamento do que ao alimento em si.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Ano Novo

lentilha

simpatias
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda