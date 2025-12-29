Por que a lentilha virou 'comida da sorte'? Entenda a tradição e o que a ciência diz sobre o grão

Presença quase obrigatória na ceia da virada de ano em muitos lares brasileiros, a lentilha é conhecida popularmente como “comida da sorte”, associada à prosperidade, dinheiro e abundância.

Mas afinal, de onde vem essa crença? E o que a ciência realmente diz sobre a lentilha além do simbolismo? A tradição tem raízes antigas e remonta diversos povos antigos. Saiba mais a seguir.

Roma antiga e imigração europeia

A crença de que a lentilha atrai riqueza tem origem na Roma Antiga. Na época, era costume presentear amigos e familiares com lentilhas no início do ano, já que o formato arredondado do grão lembrava moedas. A ideia era simples: assim como o alimento aumentava de volume quando cozido, o dinheiro também deveria se multiplicar ao longo do ano.

Com a imigração europeia, o hábito se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, onde se consolidou como um dos principais rituais alimentares do Réveillon.

Dessa forma, comer lentilha no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro passou a representar esperança, crescimento financeiro e estabilidade.

Alimento é rico em nutrientes e benefícios

Do ponto de vista científico, não há evidências de que o grão influencie diretamente a sorte ou a vida financeira. No entanto, nutricionistas destacam que a lentilha oferece benefícios reais à saúde.

O alimento é rico em proteínas vegetais, fibras, ferro, potássio e vitaminas do complexo B, nutrientes importantes para a energia, a concentração e o bom funcionamento do organismo. Pesquisas apontam que o consumo regular de lentilhas pode ajudar a reduzir o colesterol, controlar os níveis de açúcar no sangue e melhorar a saúde cardiovascular.

Esses fatores contribuem para mais disposição e qualidade de vida, condições que, indiretamente, podem impactar positivamente a rotina profissional e pessoal.

Efeito emocional no ano-novo

Especialistas em saúde mental, assim como astrólogos também ressaltam o efeito emocional das tradições de Ano-Novo. Rituais simbólicos, como comer lentilha, ajudam a reforçar sentimentos de otimismo e motivação, influenciando atitudes e decisões ao longo do ano. Em outras palavras, a “sorte” pode estar mais relacionada ao comportamento do que ao alimento em si.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.