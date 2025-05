Pombo? Pato? Saiba qual é a ave que viralizou ao lado da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano

A escolha de um novo Papa está cercada de expectativas. Com o conclave estabelecido, pessoas do mundo todo estão de olho na famosa chaminé que sinalizará a fumaça branca. Isto significa que um novo pontifício foi escolhido para ser o líder da Igreja Católica. Só que um pássaro roubou a cena ao pousar do lado da chaminé da Capela Sistina.

Apesar de a eleição do novo Papa poder demorar, a única opção é ficar de olho no telhado da Capela Sistina. Além da tradicional fumaça, algumas gaivotas já estão fazendo parte deste momento histórico. Elas acabaram chamando a atenção global, enquanto se espera o anúncio.

VEJA MAIS

Qual é a ave que fica ao lado da chaminé da Capela Sistina?

Do lado de dentro da Capela Sistina, o teto é um verdadeiro painel de arte. Afinal, ele abriga algumas pinturas de Michelangelo. Agora, a parte de fora também entrou para a história.

As gaivotas-de-patas-amarelas (Larus michahellis), subespécie das gaivotas que vive na região do mediterrâneo, fazem parte da paisagem do Vaticano e na capital italiana.

Elas acabaram se adaptam a estes locais, pois tem boa oferta de alimentos e com lugares altos para fazerem os seus ninhos. Assim, elas ficam protegidas de predadores. Além disso, do alto dos telhados, elas possuem um visão melhor do ambiente para se protegerem de outros riscos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)