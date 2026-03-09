Pode comer a tripinha do camarão? Saiba se faz mal e como tirar de forma fácil

A tripinha do camarão, aquela linha escura no dorso, gera dúvidas frequentes entre consumidores e até chefs. Especialistas e cozinheiros profissionais destacam sua importância para a segurança alimentar e a experiência gastronômica.

Este elemento, muitas vezes ignorado, é alvo de discussões sobre paladar e higiene rigorosa. A questão vai além da estética do prato, impactando diretamente a qualidade final de preparações com o crustáceo.

Ainda que a linha preta não ofereça riscos à saúde se bem cozida, sua presença pode afetar significativamente o sabor. Chefs renomados prezam pela remoção para garantir um prato impecável.

O que é a tripinha do camarão e qual seu impacto?

A linha preta é o trato digestivo do camarão, conhecido como intestino, e contém resíduos alimentares e detritos. Este é o conteúdo que o animal ingeriu e não processou completamente. A nutricionista Cibele Santos explica que a linha dorsal é o intestino, diferente da linha clara ventral, que é composta por vasos e nervos. Ele é basicamente excremento do animal.

A ingestão da tripinha do camarão, se o crustáceo estiver bem cozido, não oferece riscos à saúde, pois o calor elimina bactérias. Contudo, ela compromete o paladar. Sua textura arenosa e sabor amargo podem afetar a experiência gastronômica, impossibilitando sentir o verdadeiro sabor da carne suculenta. Essa remoção é especialmente indicada para camarões maiores e pratos refinados.

Por que a remoção é importante?

A limpeza da tripinha do camarão é crucial para a etiqueta e técnica culinária, especialmente em certas situações. O camarão, por ser onívoro, alimenta-se de detritos do fundo do mar. Em espécies de grande porte, como os camarões VG ou Pistola, o intestino é maior e o acúmulo de detritos é visível. Nesses casos, o sabor amargo pode ser mais persistente e perceptível.

Além disso, a remoção da linha preta contribui para a estética e o refinamento do prato. Uma apresentação limpa e profissional gera elogios do consumidor em risotos, massas ou grelhados finos.

Faz mal comer a tripinha do camarão?

A nutricionista Cibele Santos reforça que não há motivo para pânico se a tripinha do camarão for consumida. Se o crustáceo for bem cozido, as bactérias são eliminadas, embora o paladar seja afetado.

O trato digestivo pode conter resquícios de areia, resultando em uma textura "crocante" desagradável e um retrogosto metálico ou amargo. Isso impede que o sabor natural do camarão seja apreciado plenamente.

Como limpar a tripinha do camarão de forma fácil

Para quem deseja aprimorar o sabor dos pratos com camarão em casa, existe uma técnica simples e rápida para remover a linha preta sem alterar a estrutura do crustáceo.

Siga o passo a passo para garantir uma limpeza eficiente e um sabor excepcional:

Utilize um palito de dente.

Espete o palito transversalmente nas costas do camarão, entre os anéis da casca.

Puxe lentamente o palito para cima.

A tripinha do camarão sairá inteira, mantendo a estética e elevando a qualidade do prato final.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)