Pix segue instável após pane global; Banco Central diz que sistemas estão normais

Serviço de pagamentos teve aumento de reclamações nesta segunda (20), coincidindo com falha em servidores da Amazon Web Services

O Liberal

No mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) comprometeu o funcionamento de diversos serviços digitais no mundo, o Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira (20). Usuários de diferentes regiões do país relataram dificuldades para realizar transferências e pagamentos. A falha foi apontada no início da manhã e segue até o meio desta tarde.

De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras notificações começaram por volta das 4h (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã. O número de relatos chegou a 272 por minuto às 14h17, depois 199 às 11h30 e 176 às 16h04.

Problemas mais relatados, segundo o Down Detector:

  • 57% — Transferências
  • 35% — Pagamentos
  • 8% — Compras

Banco Central monitora o sistema

Em nota, o Banco Central (BC) afirmou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do Pix.

Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas e não confirmou relação direta entre a instabilidade do Pix e o problema na AWS. Segundo sites especializados em tecnologia, porém, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos da dependência de serviços de computação em nuvem.

Busca por Pix cresce na internet durante a pane

Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas por termos relacionados ao Pix e a fintechs. Bancos tradicionais, como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal, também tiveram crescimento nas queixas de usuários.

No Banco do Brasil, o número de reclamações aumentou pela manhã, mas a situação foi normalizada à tarde.

Falha na AWS afeta plataformas em todo o mundo

A Amazon Web Services, divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, informou enfrentar problemas técnicos na região US-East-1, que cobre o Nordeste dos Estados Unidos. A infraestrutura é utilizada por empresas de vários setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados.

A pane provocou instabilidade em sites e aplicativos de grande porte, como Mercado Livre, Mercado Pago, Reddit, Roblox, Snapchat, Wellhub (antigo Gympass), TotalPass, Perplexity e Prime Video. Na América Latina, os reflexos foram sentidos em serviços de comércio eletrônico, entretenimento e tecnologia financeira.

