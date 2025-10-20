Pix segue instável após pane global; Banco Central diz que sistemas estão normais
Serviço de pagamentos teve aumento de reclamações nesta segunda (20), coincidindo com falha em servidores da Amazon Web Services
No mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) comprometeu o funcionamento de diversos serviços digitais no mundo, o Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira (20). Usuários de diferentes regiões do país relataram dificuldades para realizar transferências e pagamentos. A falha foi apontada no início da manhã e segue até o meio desta tarde.
De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras notificações começaram por volta das 4h (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã. O número de relatos chegou a 272 por minuto às 14h17, depois 199 às 11h30 e 176 às 16h04.
Problemas mais relatados, segundo o Down Detector:
- 57% — Transferências
- 35% — Pagamentos
- 8% — Compras
Banco Central monitora o sistema
Em nota, o Banco Central (BC) afirmou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do Pix.
Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas e não confirmou relação direta entre a instabilidade do Pix e o problema na AWS. Segundo sites especializados em tecnologia, porém, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos da dependência de serviços de computação em nuvem.
Busca por Pix cresce na internet durante a pane
Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas por termos relacionados ao Pix e a fintechs. Bancos tradicionais, como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal, também tiveram crescimento nas queixas de usuários.
No Banco do Brasil, o número de reclamações aumentou pela manhã, mas a situação foi normalizada à tarde.
Falha na AWS afeta plataformas em todo o mundo
A Amazon Web Services, divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, informou enfrentar problemas técnicos na região US-East-1, que cobre o Nordeste dos Estados Unidos. A infraestrutura é utilizada por empresas de vários setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados.
A pane provocou instabilidade em sites e aplicativos de grande porte, como Mercado Livre, Mercado Pago, Reddit, Roblox, Snapchat, Wellhub (antigo Gympass), TotalPass, Perplexity e Prime Video. Na América Latina, os reflexos foram sentidos em serviços de comércio eletrônico, entretenimento e tecnologia financeira.
